RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Коронавірусний пакет» для
лікарень профінансували на...

«Коронавірусний пакет» для лікарень профінансували на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:03

«Коронавірусний пакет» для лікарень профінансували на...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на сьогодні Національна служба здоров’я України профінансувала коронавірусний пакет для лікарень в обсязі 7,3 млрд грн.

Дивися повний текст «Коронавірусний пакет» для лікарень профінансували на 7,3 мільярда.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91068
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:03

Не знаю куда они профинансировали, а у нас в городе - нет денег лежи в коридоре ... и ни кто к тебе даже не подойдет!!! Вода только из под крана!!!
Галина441
 
Повідомлень: 218
З нами з: 02.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Влада США підготувала новий пакет допомоги населенню в...
R2 » Вів 28 лип, 2020 08:11
3 222
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 лип, 2020 09:40
greenozon
Пакет Comfort від Альфа-Банку отримав нагороду FinAwards...
R2 » П'ят 24 лип, 2020 12:24
2 167
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лип, 2020 16:12
Faceless
Через медреформу понад 300 лікарень опинилися на межі...
R2 » П'ят 10 лип, 2020 14:46
1 93
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лип, 2020 14:46
igorbuda52

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (21081)
06.11.2020 16:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.