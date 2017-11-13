Укрзалізниця провела ремонт перших двох вагонів СВ, зокрема, оновила інтер'єр.
Дивися повний текст В українських поїздах почали оновлювати вагони СВ (фото).
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:36
В українських поїздах почали оновлювати вагони СВ (фото)
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Дивися повний текст В українських поїздах почали оновлювати вагони СВ (фото).
Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:42
Вроде стенки вагона не красным деревом оббиты и унитазы из нержавейки, так ща что 11,5 млн. грн?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 07 лис, 2020 11:24
"...цьогоріч заплановано оновлення таким ремонтом ще 3 вагонів СВ та 24 переобладнати на вагони із меблями, що трансформуються."
Как известно, износ подвижного состава УЗ составляет 90%. За год отремонтировали пусть 5 вагонов СВ и 24 вагона переоснастят меблями. Т.о. АЖ 29 вагонов!
“Капітально-відновлювальний ремонт одного вагона обійшовся Укрзалізниці в 11,5 млн грн." Тогда 5 вагонов = 57,5 млн.грн и неизвестно сколько за те 24 с меблями
Интересно, сколько % от всех пассажирских вагонов УЗ составляют 29 вагонов и сколько лет понадобится, чтобы привести в божеский вид остальные вагоны
Кстати, в СВ перестали выдавать пакеты с салфетками и иногда даже воду. Наверное, экономят в связи с ремонтом
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