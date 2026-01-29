shapo написав:А разве он родился не в Подмосковье и до 1952г не работал в КБ Яковлева где уже тогда создал Ан-2 и Ан-6? И в Киев был переведен вместе с своим ОКБ.
Сікорський родився в Україні - але не українець Антонов народився не в Україні і з 1941 по 1944 працювати в Україні не міг бо вона була окупована, а з 1952 і до розвалу совка -робота в Україні не рахується Типова подвійна трактовка, кручу верчу нає.бать хочу. Труси-Хрестик.
Антонов и до 1941 не працював в Україні. А в 1952 был переведен в Киев из Новосибирска решением Москвы. Никакой подвійної трактовки. Но правильно написал shapo: "бессмысленное занятие выуживать кто и откуда, слишком все было перемешано в СССР".
Під час перевірки обставин події встановлено відсутність будь-якого відеозапису заходів оповіщення з боді-камер. Згідно з журналом обліку, боді-камера була видана, проте не застосовувалася.
Своїми діями та бездіяльністю військовослужбовець, як старший групи оповіщення, порушив вимоги Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, пункту 12 Посадової інструкції старшого групи оповіщення, пунктів 40, 52 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560, а також пункту 9 розділу II Інструкції із застосування територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- та відеофіксації, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 6 серпня 2024 року № 532. Відсутність відеофіксації унеможливила фіксацію процесу пред’явлення та перевірки військово-облікових документів і подій, що відбулися.
У судовому засіданні військовослужбовець свою провину визнав повністю, щиро розкаявся та не заперечував проти накладення адміністративного стягнення.
Що вирішив суд
Слобідський районний суд міста Харкова 9 червня розглянув справу № 641/3612/26 про адміністративне правопорушення та постановив:
Визнати військовослужбовця винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 172-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення (недбале ставлення військової службової особи до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду).
shapo написав:А разве он родился не в Подмосковье и до 1952г не работал в КБ Яковлева где уже тогда создал Ан-2 и Ан-6? И в Киев был переведен вместе с своим ОКБ.
Сікорський родився в Україні - але не українець Антонов народився не в Україні і з 1941 по 1944 працювати в Україні не міг бо вона була окупована, а з 1952 і до розвалу совка -робота в Україні не рахується Типова подвійна трактовка, кручу верчу нає.бать хочу. Труси-Хрестик.
Антонов и до 1941 не працював в Україні. А в 1952 был переведен в Киев из Новосибирска решением Москвы. Никакой подвійної трактовки. Но правильно написал shapo: "бессмысленное занятие выуживать кто и откуда, слишком все было перемешано в СССР".
Ну так
Там, где нет ничего, чем можно гордиться в настоящем, всегда есть причина вспомнить прошлое, потому что больше нечем гордиться.
Востаннє редагувалось _hunter в Пон 22 чер, 2026 17:59, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Или вы сомневаетесь, что армию обеспечат при любых условиях в первую очередь?
Якщо буде чим забезпечувати:
21 червня 2026 Підбиті Україною три російські пороми горять у відкритому морі: з'явилося відео
Після нічної атаки України у Керченській протоці спалахнули пороми, нафтобаза у Керчі та порт Кавказ. Три судна горять у відкритому морі.
Після нічної атаки України у Керченській протоці підбито та горять одразу три пороми, які зв'язували окупований Крим із Краснодарським краєм РФ. У Мережі з'явилися відео з кораблями, що горять, у відкритому морі. На горизонті видно ще одну велику пожежу: це горить порт Кавказ на кубанському боці протоки.
Після цього російська влада оголосила про припинення поромного сполучення через Керченську переправу.
На кадрах, які поширюють Telegram-канали, видно судна, що горять, і сильні пожежі у районі переправи. Саме ці пороми використовувалися для доставки в окупований Крим продовольства, палива та військових вантажів. Тепер одну з важливих артерій постачання півострова фактично виведено з ладу, ще більше відрізаючи півострів. https://www.dialog.ua/ukr/ukraine/pidbi ... losya.html
Олег Царёв: «В реальности заблокированы буквально все маршруты доставки топлива в Крым одновременно» 1 июня 2026
Но в реальности заблокированы буквально все маршруты доставки одновременно: перевозка нефтепродуктов в цистернах по железнодорожной части Крымского моста после атак на него разрешена лишь в исключительных случаях. Автомобильным большегрузам проезд через мост тоже закрыт. По сухопутному коридору частные перевозчики ехать отказываются — без государственной страховки и надбавки мало кто готов рисковать. Военные или МЧС могли бы взять маршрут на себя, но такое решение пока не принято.
Паромы через Керченский пролив — «Конро Трейдер», «Авангард» и «Славянин», ранее перевозившие топливо, — на протяжении 2024–2026 годов подвергались ударам ВСУ. По данным российских источников, все три судна сейчас не функционируют; восстановление возможно ближе к сентябрю.
Автомобильные паромы перегружены — очередь ожидания достигает пяти суток.
А вот какая будет реакция населения, предсказать сложно. То ли усилится (появится?) недовольство режимом и появятся протесты против него, то ли усилится (появится?) ненависть к Украине и требования усилить войну и "сбросить атомную бомбу" (условно).
Поживимо - побачимо (с) Вважаю, що "понаєхі" у Крим виїдуть (і цей процес вже пішов - у Інеті достатньо виложених їми відео), а після вивезення своїх сімей військовими "чорноморського флоту" з Севастополя ще й прискориться. "Реакція населення" - смішно. У московитів і раніше не було почуття гордості та власної гідності, а після приходу до влади *уйла тим паче. Єдине, що вони можуть, це стати на коліна та умоляти "*уйло, допоможи!"
Останній, хто виступив проти влади - академік Сахаров в січні 1980 року. Після нього я не памятаю нікого.
yanyura написав:Ті, що казали "Хоть камни с неба" отримали і ще отримають те, що бажали. Ті, хто і досі зберігає паспорт громадянина України, радіють кожному новому удару ЗСУ по загарбникам, навіть якщо для цього потрібно потерпіти якийсь час.
shapo написав:А разве он родился не в Подмосковье и до 1952г не работал в КБ Яковлева где уже тогда создал Ан-2 и Ан-6? И в Киев был переведен вместе с своим ОКБ.
Сікорський родився в Україні - але не українець Антонов народився не в Україні і з 1941 по 1944 працювати в Україні не міг бо вона була окупована, а з 1952 і до розвалу совка -робота в Україні не рахується Типова подвійна трактовка, кручу верчу нає.бать хочу. Труси-Хрестик.
Антонов и до 1941 не працював в Україні. А в 1952 был переведен в Киев из Новосибирска решением Москвы. Никакой подвійної трактовки. Но правильно написал shapo: "бессмысленное занятие выуживать кто и откуда, слишком все было перемешано в СССР".
тільки співгромадян shapo фіксують в усіх країнах й гордяться ними...
shapo написав:А разве он родился не в Подмосковье и до 1952г не работал в КБ Яковлева где уже тогда создал Ан-2 и Ан-6? И в Киев был переведен вместе с своим ОКБ.
Сікорський родився в Україні - але не українець Антонов народився не в Україні і з 1941 по 1944 працювати в Україні не міг бо вона була окупована, а з 1952 і до розвалу совка -робота в Україні не рахується Типова подвійна трактовка, кручу верчу нає.бать хочу. Труси-Хрестик.
Антонов и до 1941 не працював в Україні. А в 1952 был переведен в Киев из Новосибирска решением Москвы. Никакой подвійної трактовки. Но правильно написал shapo: "бессмысленное занятие выуживать кто и откуда, слишком все было перемешано в СССР".
А давай так ДО 1930 року-він вчився... З 1930 по 1952 працював в росії З 1952 по 1984 працював в Україні.... Тому Щоб не потрапляти в пастку педераційників, які люблять вибирати тільки вигідні дати наприклад 900-1300 рік Київ НЕ мав ЖОДНОГО відношення до педерації 1650-1917 Київ був окупований педерацією 1917-1990 Київ мав в совку такий самий статус як і москва ( був представлений в ООН як Держава) 1990- 2026 - Києв незалежний так само як і москва...
По якій причині москалі заявляють претензії на Київ? Якщо по загальній тривалості своєї історії Київ був БІЛЬШЕ часу незалежний від москви ніж залежний. Так само і з людьми... або по місцю наодження або по місцю праці або по самоінтендифікації.. Той самий Шевченко Тарас Григорович, був за межами України більше ніж в Україні але навряд чи хтось назве його КАЗАХОМ або МОСКАЛЕМ