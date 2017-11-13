|
|
|
Смарт-годинники можна буде заряджати від людини
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 08 лис, 2020 12:15
Пропонуємо до обговорення:
Вчені Китайського університету Гонконгу працюють над новим методом отримання енергії від рухів людини. Цю технологію можуть використовувати для підзарядки розумних годинників або іншої натільної техніки.
Дивися повний текст Смарт-годинники можна буде заряджати від людини
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91112
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 08 лис, 2020 12:15
Метод отримання енергії для годинника від рухів людини називається АВТОПІДЗАВОД і використовується в наручних годинниках уже більше століття.
-
consulaugur
-
-
- Повідомлень: 23
- З нами з: 07.02.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 лис, 2020 18:29
Смотрите чтобы не взорвались от перезаряда.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 3205
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 640 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 лис, 2020 00:09
consulaugur, а можно ссылку на хотя бы одни электронные часы, в которых применяется автоподзавод хотя бы в последний год? Про смарт-часы, которые элктроэнергию жрут, как не в себя, я уж не говорю.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 624
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 лис, 2020 06:52
moveton
Всё правильно он описал. А не применялись, так как смысла не было и технологии не позволяли. В простых батарейки на годы хватит, а смарт-часы до ума были не доведены. Но время подошло, смарт часы становятся экономичными, ещё немного и энергии полученное таким путём будет хватать для зарядки многим устройствам. Появился Snapdraogon 4100, уже хорошо, но не настолько. Дайте время и всё будет пучком. Ведь в большинстве часов применяется старый 28-нм техпроцесс. Да и в новом Snapdraogon 4100 только 12-нм. А топовые чипы уже на 5-нм. выпускают.
-
Попаданец
-
-
- Повідомлень: 931
- З нами з: 03.01.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 лис, 2020 12:58
moveton 13 часов назад
consulaugur, а можно ссылку на хотя бы одни электронные часы.
consulaugur мав наувазі Наручні (механічні) годиники.
Доречі ця технологія доступна навіть в бюджетних механічних годиниках.
-
consequence1776
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 09.11.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Rainbow
і 1 гість
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|8
|908
|
Пон 09 лис, 2020 13:22
ssnet
|
|10
|1143
|
|
|133
|12411
|
|