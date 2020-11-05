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Стало відомо, скільки іноземних
студентів навчається в...

Стало відомо, скільки іноземних студентів навчається в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 00:48

Стало відомо, скільки іноземних студентів навчається в...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні станом на 1 січня цього року здобували вищу освіту близько 80,5 тис. іноземців та осіб без громадянства зі 158 країн світу.

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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 00:48

Всего учатся 80.5 тысяч, из Китая приехало 93.5 тыс.... Это как?
evs-igor
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 01:05

  evs-igor написав:Всего учатся 80.5 тысяч, из Китая приехало 93.5 тыс.... Это как?

Погано копіпастять :lol:
Оригінал - клац

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