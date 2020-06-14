Останнім часом з’явилось багато спекуляцій навколо набуття чинності Законами 128-IX та 129-IX.
Дивися повний текст Найпоширеніші міфи про РРО.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 11:28
Найпоширеніші міфи про РРО
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Дивися повний текст Найпоширеніші міфи про РРО.
Додано: Пон 09 лис, 2020 11:28
Упрощенец помимо того что должен косить, теперь имеет грабли в заднем месте для того чтобы еще и загребать.
Теперь осталось сзади идти и хлыстом подгонять.
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