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Найпоширеніші міфи про РРО

Найпоширеніші міфи про РРО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 11:28

Найпоширеніші міфи про РРО

Пропонуємо до обговорення:
Останнім часом з’явилось багато спекуляцій навколо набуття чинності Законами 128-IX та 129-IX.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 11:28

Упрощенец помимо того что должен косить, теперь имеет грабли в заднем месте для того чтобы еще и загребать.
Теперь осталось сзади идти и хлыстом подгонять.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 21:39

Фару ещё мне на лоб, что б ночью мог работать
knoppixx
 
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