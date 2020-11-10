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У НБУ назвали причини падіння
гривні протягом останніх...

У НБУ назвали причини падіння гривні протягом останніх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 17:26

У НБУ назвали причини падіння гривні протягом останніх...

Пропонуємо до обговорення:
Падіння курсу гривні до долара упродовж останніх місяців було викликане як зовнішніми, так і внутрішніми факторами.

Дивися повний текст У НБУ назвали причини падіння гривні протягом останніх місяців.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 17:26

"Из внутренних факторов Лупин отметил существенный рост государственных расходов: в середине лета на едином казначейском счете было 75 млрд грн, сейчас остаток – около 15 млрд грн. По его словам, такие активные бюджетные расходы также создают спрос на валютном рынке."
Ну да, отмытое бабло на дорогах через межбанк уходило в офшоры.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 21:09

Він забув додати, що просідання курсу було головним чином викликано шкідливими заявами гаранта про "дуже завищений курс гривні" і про те, що НБУ в нас "занадто незалежний", тому треба зробити його кишеньковим, щоб він виконував забаганки уряду ахметова.
nsdapzp
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 07:37

"многабукв". Можно было проще все объяснить. Сказал бы "мы просто решили залезть в ваши карманы". Все и так все прекрасно знают.
demon0983886848
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