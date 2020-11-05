Про це повідомив міністр юстиції Денис малюська в Facebook.
Дивися повний текст У Кабміні розповіли, чи будуть штрафувати українців за відсутність маски на вулиці.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 22:34
У Кабміні розповіли, чи будуть штрафувати українців за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Кабміні розповіли, чи будуть штрафувати українців за відсутність маски на вулиці.
Додано: Вів 10 лис, 2020 22:35
А в собственной квартире тоже не будут штрафовать?Лучше бы в медицине порядок наводили.Ведь лечение от коронавируса-за свой счёт
Додано: Вів 10 лис, 2020 22:44
Re: У Кабміні розповіли, чи будуть штрафувати українців за..
Риторический вопрос. И каким образом на текущий момент справедливость была восстановлена для наложенных ранее штрафов?
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