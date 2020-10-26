Про це повідомляє прес-служба Комітету.
Дивися повний текст АМКУ наклав 30 мільйонів штрафу на виробників молочних продуктів.
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Додано: Сер 11 лис, 2020 10:12
АМКУ наклав 30 мільйонів штрафу на виробників молочних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст АМКУ наклав 30 мільйонів штрафу на виробників молочних продуктів.
Додано: Сер 11 лис, 2020 10:12
Заботятся о потребителях? Тогда не только производителей надо указывать, но и торговые марки, что б покупатель сразу мог их узнать
Додано: Сер 11 лис, 2020 13:53
і чого б це раптом така завзятість ? мабуть хтось комусь не сподобався, а ще ймовірніше вчасно не заплатив.
Додано: Сер 11 лис, 2020 22:02
нет никакой необходимости.
человек в магазине сам спокойно может определить,что он покупает.
пачка масла не может стоить 16-20 грн.
а оно есть.и есть люди это покупающие.
Додано: Сер 11 лис, 2020 22:12
А сколько должна стоить пачка 50-70, 100? Цена это еще не показатель продукта и отсутствие циничности и наживы у производителя.
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