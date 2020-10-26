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АМКУ наклав 30 мільйонів штрафу
на виробників молочних...

АМКУ наклав 30 мільйонів штрафу на виробників молочних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 10:12

АМКУ наклав 30 мільйонів штрафу на виробників молочних...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Комітету.

Дивися повний текст АМКУ наклав 30 мільйонів штрафу на виробників молочних продуктів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 10:12

Заботятся о потребителях? Тогда не только производителей надо указывать, но и торговые марки, что б покупатель сразу мог их узнать
metall_05
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і чого б це раптом така завзятість ? мабуть хтось комусь не сподобався, а ще ймовірніше вчасно не заплатив.
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  metall_05 написав:Заботятся о потребителях? Тогда не только производителей надо указывать, но и торговые марки, что б покупатель сразу мог их узнать

нет никакой необходимости.
человек в магазине сам спокойно может определить,что он покупает.
пачка масла не может стоить 16-20 грн.
а оно есть.и есть люди это покупающие.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 22:12

  Tabak написав:
  metall_05 написав:Заботятся о потребителях? Тогда не только производителей надо указывать, но и торговые марки, что б покупатель сразу мог их узнать

нет никакой необходимости.
человек в магазине сам спокойно может определить,что он покупает.
пачка масла не может стоить 16-20 грн.
а оно есть.и есть люди это покупающие.

А сколько должна стоить пачка 50-70, 100? Цена это еще не показатель продукта и отсутствие циничности и наживы у производителя.
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