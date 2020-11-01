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КСУ відкрив провадження у
справі про штраф Зеленського

КСУ відкрив провадження у справі про штраф Зеленського
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 11:17

КСУ відкрив провадження у справі про штраф Зеленського

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Дивися повний текст КСУ відкрив провадження у справі про штраф Зеленського.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 11:17

Интересно сколько эта канитель стоит налогоплательщикам ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 11:43

Це дійсно варто уваги КС та його суддів з зарплатою в 300 000 міс.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 11:55

  Rainbow написав:Це дійсно варто уваги КС та його суддів з зарплатою в 300 000 міс.

Так-то оно так, но с другой стороны: оплата у них всеравно не "сдельная" -- так что пусть хоть чем занимаются, только бы не ломали ничего...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 12:08

Хоть " чем то" за 400тыс. гривен в месяц не слишком жирно?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 12:20

  sena_2008atp написав:Хоть " чем то" за 400тыс. гривен в месяц не слишком жирно?

Это нужно спросить у соросят.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 12:47

  sena_2008atp написав:Хоть " чем то" за 400тыс. гривен в месяц не слишком жирно?

Объясню, на всякий случай, подробнее: свою зарплату они получат в любом случае -- хоть все рабочее время не переставая в носу ковыряться будут. Так пусть хоть условно социально-полезным делом займутся...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 14:25

_hunter Вам в таком случае как никому другому известен ответ на вопрос почему так хреново живем :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 14:28

  Igorten написав:_hunter Вам в таком случае как никому другому известен ответ на вопрос почему так хреново живем :)

Вы ветку перепутали: в эту писать нужно
Стало відомо, скільки в середньому заробляють судді КСУ
да и с "адресом" мимо...
_hunter
 
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