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НБУ назвав найбільших отримувачів
грошових переказів з...

НБУ назвав найбільших отримувачів грошових переказів з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 12:14

НБУ назвав найбільших отримувачів грошових переказів з...

Пропонуємо до обговорення:
Сума одного переказу з України зросла на 33% до 510 доларів.

Дивися повний текст НБУ назвав найбільших отримувачів грошових переказів з України.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 12:14

якщо порахувати з РФ в Україну переказали 136 млн, з України на РФ переказали 116 млн. Різниця складає 20 млн дол.США
vitalyl
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