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У Раді розблокували розгляд
законопроекту Разумкова щодо...

У Раді розблокували розгляд законопроекту Разумкова щодо...
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 18:30

У Раді розблокували розгляд законопроекту Разумкова щодо...

Пропонуємо до обговорення:
Парламентський комітет з питань антикорупційної політики рекомендував ВР підтримати в цілому законопроект спікера Дмитра Разумкова щодо відновлення електронного декларування та відхилити альтернативний законопроект.

Дивися повний текст У Раді розблокували розгляд законопроекту Разумкова щодо е-декларування.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 18:30

Офигенно девки пляшут.
Отбрили Дубинского и его законопроект №4304-1 "как не соответствующий антикоррупционному законодательству и содержащий коррупционные риски" и который, если б его приняли, всего то обязывал Кабмин в течении недели разработать и внести на сессию ВР правки в те статьи, что отбраковал КСУ. Тем самым закрыть вопрос с этим не декларированием. Законопроект полностью соответствует Конституции, если что.
Какие риски, они с дерева высокого упали все там?

Вместо этого, эти бездари поддержали 4304 Разумкова, который НЕКОНСТИТУЦИОНЕН, о чем прямо указано в выводе Главного научно-экспертного управления ВР.

И который естественно что отменит тот же самый КСУ как противоречащий Конституции.

Клоуны и цирк. Самый дорогой в мире.

Это и близко даже не Годурас... калиброванный Сомалилэнд во всей красе
EKO
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