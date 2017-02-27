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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12130121311213212133
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 23:21

  BIGor написав:
  Hotab написав:BIGor

де 19% і все


Так а вони скільки років вчились там, що здатні 19 платити? Бо в Україні ж не здатні з твоїх слів, дуже вчені..

З яких моїх слів? Прошу цитату. І хто вчився і хто вчені? Напишіть своє питання логічніше.

viewtopic.php?p=5962383#p5962383

Це чиї слова?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 23:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  BIGor написав:32% подохідний включається тільки після порогу в 120 000 зл. А порог ще хитро рахується, десь брутто має бути 180 000 для порогу.

Так це хіба багато? 120к злотих на рік це 32к дол екв, 2667 на місяць. Мідли більше заробляють
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 05:05

  BIGor написав:
  Hotab написав:BIGor

де 19% і все


Так а вони скільки років вчились там, що здатні 19 платити? Бо в Україні ж не здатні з твоїх слів, дуже вчені..

З яких моїх слів? Прошу цитату. І хто вчився і хто вчені? Напишіть своє питання логічніше.

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Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 07:38

  Hotab написав:
  BIGor написав:
  Hotab написав:Так а вони скільки років вчились там, що здатні 19 платити? Бо в Україні ж не здатні з твоїх слів, дуже вчені..

З яких моїх слів? Прошу цитату. І хто вчився і хто вчені? Напишіть своє питання логічніше.

viewtopic.php?p=5962383#p5962383

Це чиї слова?

Ти щось плутаєш, переставай зловживати алкоголем.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 07:42

  Faceless написав:
  BIGor написав:32% подохідний включається тільки після порогу в 120 000 зл. А порог ще хитро рахується, десь брутто має бути 180 000 для порогу.

Так це хіба багато? 120к злотих на рік це 32к дол екв, 2667 на місяць. Мідли більше заробляють

А я для особо-розумних писав вище, не додумались прочитати весь пост? Перші 30 тис. 0%, до 120 000 такс бейс - 12% (ще раз пишу, що 120 000 це не брутто - бруто десь має бути 180 000), все що далі - 32%.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 07:58

  BIGor написав:
  BIGor написав:
  Ой+ написав:Нічого не зрозуміло, де взялись 54% на рік? Та і якщо люди працюють в гуглі, то велика імовірність, що отримують частину ЗП стоками, а на них 19% податку.

Розпитав 32% подохідний + 9% мед + 13% пенсійний. Частина акціями по 19%. Ось так сумарно і набігає, що більшу частину забирають незалежно як це називається.

Щось Ви прибріхуєте, 32% подохідний включається тільки після порогу в 120 000 зл. А порог ще хитро рахується, десь брутто має бути 180 000 для порогу. На те що раніше - 12% податку, а на перших 30 000 - 0% податку. Я скидував Вам податковий калькулятор, не можете цифри вставити в поля?

Рекомендую дотримуватися коректності у своїх формулюваннях. 180 тис більш ніж заурядна зарплата саме для програмістів у гуглі. Більше того вони переконані, що і замала, бо за аналогічну роботу в їхніх же командах американці отримують втричі більше. Попри податки, хлопці ще регулярно скидаються на машини для ЗСУ. Паралельно ще і підшукують собі місця в інших країнах з більшими зарплатами та меншими податками. Акцій не береш собі скільки хочеш, а відповідно до контракту. Гугл оплачував недешеві мовні курси з польської, але як виявилось ця послуга також ішла в дохід, з якого вже потрібно було самим сплачувати відповідні податки. Медицина теж так собі за немалі внески.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 08:14

  Ой+ написав:
  BIGor написав:Щось Ви прибріхуєте, 32% подохідний включається тільки після порогу в 120 000 зл. А порог ще хитро рахується, десь брутто має бути 180 000 для порогу. На те що раніше - 12% податку, а на перших 30 000 - 0% податку. Я скидував Вам податковий калькулятор, не можете цифри вставити в поля?

Рекомендую дотримуватися коректності у своїх формулюваннях. 180 тис більш ніж заурядна зарплата саме для програмістів у гуглі. Більше того вони переконані, що і замала, бо за аналогічну роботу в їхніх же командах американці отримують втричі більше. Попри податки, хлопці ще регулярно скидаються на машини для ЗСУ. Паралельно ще і підшукують собі місця в інших країнах з більшими зарплатами та меншими податками. Акцій не береш собі скільки хочеш, а відповідно до контракту. Гугл оплачував недешеві мовні курси з польської, але як виявилось ця послуга також ішла в дохід, з якого вже потрібно було самим сплачувати відповідні податки. Медицина теж так собі за немалі внески.

Знову ж, де там виходить загальні 54%? Навіть якщо 300 тис отримують, то половина буде оподаткована за таксою 32%. А якщо одружені - то загальний такс бейс на двох 240 000, тобто ті всі 300 000 брутто.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 08:18

BIGor
Так що там з «так довго вчились, що не будуть платити податки, це так не працює»?? Європейські ойтішники менше вчились, що здатні платити податки?
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 08:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ой+ написав:Рекомендую дотримуватися коректності у своїх формулюваннях. 180 тис більш ніж заурядна зарплата саме для програмістів у гуглі

Человек предельно толсто намекает, что 32% НДФЛ - это не со всей суммы, а с превышения. И порог этот не украинские 17 грн, которые инфляции не подвластны. С медстраховкой, как подсказывает Гугль, тоже не так уж обязательно 9% - это только для людей на зарплате. Для предпринимателей взнос гораздо меньше. В общем, как оформишься. Наверное, если в офис Гугля, то будешь на ЗП. Да, в какой-то степени можно сказать, что платишь 54%, чтобы попугать, но со всей суммы процент будет поменьше. Может даже меньше, чем у украинского программиста на ЗП. Особенно того, который ЗП получает украинскую, а не американскую.
moveton
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