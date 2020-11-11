Жорсткий локдаун і закриття більшості бізнесів на вихідні принесуть більше шкоди, ніж користі.
Дивися повний текст Бізнес може не витримати \"карантину вихідного дня\" – ЄБА.
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Додано: Сер 11 лис, 2020 23:15
Бізнес може не витримати "карантину вихідного дня" – ЄБА
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Дивися повний текст Бізнес може не витримати \"карантину вихідного дня\" – ЄБА.
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