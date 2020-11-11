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Бізнес може не витримати
"карантину вихідного дня" – ЄБА

Бізнес може не витримати "карантину вихідного дня" – ЄБА
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 23:15

Бізнес може не витримати "карантину вихідного дня" – ЄБА

Пропонуємо до обговорення:
Жорсткий локдаун і закриття більшості бізнесів на вихідні принесуть більше шкоди, ніж користі.

Дивися повний текст Бізнес може не витримати \"карантину вихідного дня\" – ЄБА.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 23:15

ЕБА новость))
kdevil
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 23:22

R2 он не чего не решает .
allochka171200
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