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Держава виділятиме на
авіабудівництво близько двох...

Держава виділятиме на авіабудівництво близько двох...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 09:13

Держава виділятиме на авіабудівництво близько двох...

Пропонуємо до обговорення:
Держава виділятиме на авіабудівництво близько двох мільярдів гривень щороку, що дозволить відновити повномасштабне виробництво цивільних літаків та освоїти повний процес виробництва вертольотів.

Дивися повний текст Держава виділятиме на авіабудівництво близько двох мільярдів щороку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 09:13

Деньги девать некуда ?
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