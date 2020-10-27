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Боголюбов подав позов до
суду про скасування...

Боголюбов подав позов до суду про скасування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 11:09

Боголюбов подав позов до суду про скасування...

Пропонуємо до обговорення:
Господарський суд Києва відкрив провадження у справі №910/16947/20 за позовом ексспіввласника «ПриватБанку» Геннадія Боголюбова про скасування докапіталізації банку на 155 млрд грн

Дивися повний текст Боголюбов подав позов до суду про скасування докапіталізації «ПриватБанку» на 155 млрд грн.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 11:09

Ще один клоун з "Зеленого шапіто" вирішив вскочити в останній вагон потягу? А потяг вже трамп-пам-пам! Скоро ФБР буде розшукувати не тільки Коломоя, я і Бабулюбу.
daonet
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