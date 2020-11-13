Про це повідомляє місцеве видання 18000.
Дивися повний текст Черкаси відмовилися запроваджувати карантин вихідного дня.
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:10
Черкаси відмовилися запроваджувати карантин вихідного дня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Черкаси відмовилися запроваджувати карантин вихідного дня.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:10
Отказались выполнять бессмысленное действие ради действия и правильно сделали.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:39
Re: Черкаси відмовилися запроваджувати карантин вихідного дн
"У нас нет выходных": Во Львове субботу и воскресенье сделали рабочими, чтобы не вводить локдаун
Додано: Суб 14 лис, 2020 02:15
Re: Черкаси відмовилися запроваджувати карантин вихідного дн
Наймите докторов из Китая .. и кислородные концентраторы.. если так свербит что то делать, а что делать не знаете. Растрат меньше чем от этих бредокарантинов, а пользы больше.
Додано: Суб 14 лис, 2020 10:37
Re: Черкаси відмовилися запроваджувати карантин вихідного дн
У Тернополі з’явилось “Братство лисих”: чоловік перетворив свої ресторани на релігійну організацію
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