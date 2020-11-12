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У Верховній Раді внесли зміни
до законопроєкту про...

У Верховній Раді внесли зміни до законопроєкту про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 19:55

РРО - зло для самого мелкого бизнеса, но надо вводить его постепенно, во время роста экономики, когда плательщики налогов подсчитывают увеличение доходов, а не стонут от тотального падения выручки и роста аренды и других основных затрат на ведение бизнеса.

Сам РРО в нынешнем виде не жизнеспособен по многим причинам. Для введения более удобных форм РРО нужно время как для разработчиков так и для тестеров программного обеспечения. Такое сырое ПО на государственном уровне это позор для Украины.

Что нужно сделать? 1. Создать работоспособное ПО в качестве РРО, обеспечивающее надежную работу для всех бесплатно его скачавших на смартфон или подключившихся через физический кассовый аппарат. Разработать и выложить на сервере единую инструкцию по применению РРО. Предусмотреть законодательно финансовые льготы по налогообложению для предпринимателей, начавших добровольно применять РРО и участвовавших тестировании ПО. И дело сдвинется.

Время необходимое для такой работы - 6 месяцев.
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