У Верховній Раді внесли зміни до законопроєкту про...

Додано: Вів 17 лис, 2020 19:55

РРО - зло для самого мелкого бизнеса, но надо вводить его постепенно, во время роста экономики, когда плательщики налогов подсчитывают увеличение доходов, а не стонут от тотального падения выручки и роста аренды и других основных затрат на ведение бизнеса.



Сам РРО в нынешнем виде не жизнеспособен по многим причинам. Для введения более удобных форм РРО нужно время как для разработчиков так и для тестеров программного обеспечения. Такое сырое ПО на государственном уровне это позор для Украины.



Что нужно сделать? 1. Создать работоспособное ПО в качестве РРО, обеспечивающее надежную работу для всех бесплатно его скачавших на смартфон или подключившихся через физический кассовый аппарат. Разработать и выложить на сервере единую инструкцию по применению РРО. Предусмотреть законодательно финансовые льготы по налогообложению для предпринимателей, начавших добровольно применять РРО и участвовавших тестировании ПО. И дело сдвинется.



Время необходимое для такой работы - 6 месяцев.