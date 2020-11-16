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Енергетика
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 23:32

А они все не угомонятся. :)

Послы 11 стран требуют от Украины выполнить "зеленый" меморандум и погасить долги перед инвесторами в зеленую энергетику
16.11.20 12:404053 71
энергетика
Послы иностранных государств требуют от Украины выполнить условия меморандума между правительством и инвесторами в зеленую энергетику, в котором указан четкий график погашения накопленных долгов за произведенную зеленую электроэнергию, а также обязанность государства закладывать в государственном бюджете на следующий год 20% средств на частичное финансирование производства зеленой энергии.
Об этом говорится в обращении к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю послов 11 стран, в том числе Великобритании, Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Турции, Дании, Бельгии, Южной Кореи.

https://m.censor.net/ru/news/3231293/po ... estorami_v
andrein
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 23:50

  andrein написав:А они все не угомонятся. :)

Послы 11 стран требуют от Украины выполнить "зеленый" меморандум и погасить долги перед инвесторами в зеленую энергетику
16.11.20 12:404053 71
энергетика
Послы иностранных государств требуют от Украины выполнить условия меморандума между правительством и инвесторами в зеленую энергетику, в котором указан четкий график погашения накопленных долгов за произведенную зеленую электроэнергию, а также обязанность государства закладывать в государственном бюджете на следующий год 20% средств на частичное финансирование производства зеленой энергии.
Об этом говорится в обращении к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю послов 11 стран, в том числе Великобритании, Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Турции, Дании, Бельгии, Южной Кореи.

https://m.censor.net/ru/news/3231293/po ... estorami_v


https://news.finance.ua/ru/news/-/47855 ... lomojskogo

Какие они добренькие,эти послы 11 стран.
Экономика Украины трещит по швам.
Гривна того и гляди улетит в небеса как воздушный шарик.
Но бабки есть бабки.
И пофиг, что схема зеленой энергетики - это узаконенное воровство из кармана каждого.
И пофиг, что украинская часть "бизнесменов" состоит из хорошо известных на западе и звучащих каждый день по ТВ фамилий, которые и организовали этот мега-распил,мега-аферу,которая может очень дорого стоить каждому из нас,так как это один из крупных факторов ведущих к экономическому коллапсу и сильной девальвации.
Тут они не возмущаются.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 23:52

  Автор77 написав:
  andrein написав:А они все не угомонятся. :)

Послы 11 стран требуют от Украины выполнить "зеленый" меморандум и погасить долги перед инвесторами в зеленую энергетику
16.11.20 12:404053 71
энергетика
Послы иностранных государств требуют от Украины выполнить условия меморандума между правительством и инвесторами в зеленую энергетику, в котором указан четкий график погашения накопленных долгов за произведенную зеленую электроэнергию, а также обязанность государства закладывать в государственном бюджете на следующий год 20% средств на частичное финансирование производства зеленой энергии.
Об этом говорится в обращении к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю послов 11 стран, в том числе Великобритании, Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Турции, Дании, Бельгии, Южной Кореи.

https://m.censor.net/ru/news/3231293/po ... estorami_v


https://news.finance.ua/ru/news/-/47855 ... lomojskogo

Какие они добренькие,эти послы 11 стран.
Экономика Украины трещит по швам.
Гривна того и гляди улетит в небеса как воздушный шарик.
Но бабки есть бабки.
И пофиг, что схема зеленой энергетики - это узаконенное воровство из кармана каждого.
И пофиг, что украинская часть "бизнесменов" состоит из хорошо известных на западе и звучащих каждый день по ТВ фамилий, которые и организовали этот мега-распил,мега-аферу,которая может очень дорого стоить каждому из нас,так как это один из крупных факторов ведущих к экономическому коллапсу и сильной девальвации.
Тут они не возмущаются.

Нет проблемы напечатать и отдать.
Есть проблема застрявших в облигациях власть приближенных.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 08:07

  Автор77 написав:
  andrein написав:И пофиг, что схема зеленой энергетики - это узаконенное воровство из кармана каждого.

Можно подробнее, что за схемы? Там всё прозрачно, в документах прописаны тарифы, если Вам это интересно, то стройте станцию за свои деньги и потом получайте прописанный в документах тариф за генерацию. В чем воровство?
А вот отказ от своих заявленных и прописанных обязательств - это просто ад лютый, тут не то что Гондурас отдыхает, тут просто "срамота" (с) на весь мир.

Это если бы Вы устроились на работу, отработали месяц, а Вам потом скажут, мы передумали, это дохрена мы тебе по зарплате наобещали, это просто воровство получается, так как в соседнем предприятии люди за копейки работают и норм.
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 08:41

  Вадим Жураковский написав:
  Автор77 написав:
  andrein написав:И пофиг, что схема зеленой энергетики - это узаконенное воровство из кармана каждого.

Можно подробнее, что за схемы? Там всё прозрачно, в документах прописаны тарифы, если Вам это интересно, то стройте станцию за свои деньги и потом получайте прописанный в документах тариф за генерацию. В чем воровство?
А вот отказ от своих заявленных и прописанных обязательств - это просто ад лютый, тут не то что Гондурас отдыхает, тут просто "срамота" (с) на весь мир.

Это если бы Вы устроились на работу, отработали месяц, а Вам потом скажут, мы передумали, это дохрена мы тебе по зарплате наобещали, это просто воровство получается, так как в соседнем предприятии люди за копейки работают и норм.

Или чилавек вложился в панели, или чилавек работает на ахметку - третьего не дано.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 08:47

  swan forever написав:
  Вадим Жураковский написав:Или чилавек вложился в панели, или чилавек работает на ахметку - третьего не дано.

а где воровство-то?
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 09:03

  Вадим Жураковский написав:
  Автор77 написав:
  andrein написав:И пофиг, что схема зеленой энергетики - это узаконенное воровство из кармана каждого.

Можно подробнее, что за схемы? Там всё прозрачно, в документах прописаны тарифы, если Вам это интересно, то стройте станцию за свои деньги и потом получайте прописанный в документах тариф за генерацию. В чем воровство?
А вот отказ от своих заявленных и прописанных обязательств - это просто ад лютый, тут не то что Гондурас отдыхает, тут просто "срамота" (с) на весь мир.

Это если бы Вы устроились на работу, отработали месяц, а Вам потом скажут, мы передумали, это дохрена мы тебе по зарплате наобещали, это просто воровство получается, так как в соседнем предприятии люди за копейки работают и норм.

Вы наверное очень далекий человек от интернета. Погуглите сначала за схемы братьев Клюевых и Ахметова в зеленой энергетике. Может после этого у Вас в голове что-то прояснится.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 09:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вадим Жураковский написав:
  swan forever написав:
  Вадим Жураковский написав:Или чилавек вложился в панели, или чилавек работает на ахметку - третьего не дано.

а где воровство-то?


В тарифах.
Слоган - У нас хорошие тарифы, сделанные для себя.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 09:32

  freeze написав:
  swan forever написав:
  Вадим Жураковский написав:Или чилавек вложился в панели, или чилавек работает на ахметку - третьего не дано.

а где воровство-то?


В тарифах.
Слоган - У нас хорошие тарифы, сделанные для себя.[/quote]

В чому полягає це? Людина вклала 15-20к баксів і підтримує зелену енергетику. Не купляє росгаз. Відіб'є розходи за 10 років згідно тарифу. В чому воровство?
Претензії да ахметових за Мгватні станції так,а до людей які?
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 09:34

Вадим Жураковский
Ми ж не протів зеленої енергії, але чому купка шахраїв поприймала закони для грабунку всіх громадян України. Якщо хочуть виробляти зелену енергію раді бога, але тариф повинен визначати ринок, а не "указ". Хай по таких тарифах поставляють собі на свої підприємства. Я наприклад не хочу спосорувати Ахметку.
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