Енергетика

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Послы 11 стран требуют от Украины выполнить "зеленый" меморандум и погасить долги перед инвесторами в зеленую энергетику 16.11.20 12:404053 71 энергетика Послы иностранных государств требуют от Украины выполнить условия меморандума между правительством и инвесторами в зеленую энергетику, в котором указан четкий график погашения накопленных долгов за произведенную зеленую электроэнергию, а также обязанность государства закладывать в государственном бюджете на следующий год 20% средств на частичное финансирование производства зеленой энергии. Об этом говорится в обращении к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю послов 11 стран, в том числе Великобритании, Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Турции, Дании, Бельгии, Южной Кореи.
Послы 11 стран требуют от Украины выполнить "зеленый" меморандум и погасить долги перед инвесторами в зеленую энергетику 16.11.20 12:404053 71 энергетика Послы иностранных государств требуют от Украины выполнить условия меморандума между правительством и инвесторами в зеленую энергетику, в котором указан четкий график погашения накопленных долгов за произведенную зеленую электроэнергию, а также обязанность государства закладывать в государственном бюджете на следующий год 20% средств на частичное финансирование производства зеленой энергии. Об этом говорится в обращении к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю послов 11 стран, в том числе Великобритании, Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Турции, Дании, Бельгии, Южной Кореи.
Какие они добренькие,эти послы 11 стран. Экономика Украины трещит по швам. Гривна того и гляди улетит в небеса как воздушный шарик. Но бабки есть бабки. И пофиг, что схема зеленой энергетики - это узаконенное воровство из кармана каждого. И пофиг, что украинская часть "бизнесменов" состоит из хорошо известных на западе и звучащих каждый день по ТВ фамилий, которые и организовали этот мега-распил,мега-аферу,которая может очень дорого стоить каждому из нас,так как это один из крупных факторов ведущих к экономическому коллапсу и сильной девальвации. Тут они не возмущаются.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Послы 11 стран требуют от Украины выполнить "зеленый" меморандум и погасить долги перед инвесторами в зеленую энергетику 16.11.20 12:404053 71 энергетика Послы иностранных государств требуют от Украины выполнить условия меморандума между правительством и инвесторами в зеленую энергетику, в котором указан четкий график погашения накопленных долгов за произведенную зеленую электроэнергию, а также обязанность государства закладывать в государственном бюджете на следующий год 20% средств на частичное финансирование производства зеленой энергии. Об этом говорится в обращении к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю послов 11 стран, в том числе Великобритании, Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Турции, Дании, Бельгии, Южной Кореи.
Какие они добренькие,эти послы 11 стран. Экономика Украины трещит по швам. Гривна того и гляди улетит в небеса как воздушный шарик. Но бабки есть бабки. И пофиг, что схема зеленой энергетики - это узаконенное воровство из кармана каждого. И пофиг, что украинская часть "бизнесменов" состоит из хорошо известных на западе и звучащих каждый день по ТВ фамилий, которые и организовали этот мега-распил,мега-аферу,которая может очень дорого стоить каждому из нас,так как это один из крупных факторов ведущих к экономическому коллапсу и сильной девальвации. Тут они не возмущаются.
Нет проблемы напечатать и отдать. Есть проблема застрявших в облигациях власть приближенных.
andrein написав:И пофиг, что схема зеленой энергетики - это узаконенное воровство из кармана каждого.
Можно подробнее, что за схемы? Там всё прозрачно, в документах прописаны тарифы, если Вам это интересно, то стройте станцию за свои деньги и потом получайте прописанный в документах тариф за генерацию. В чем воровство? А вот отказ от своих заявленных и прописанных обязательств - это просто ад лютый, тут не то что Гондурас отдыхает, тут просто "срамота" (с) на весь мир.
Это если бы Вы устроились на работу, отработали месяц, а Вам потом скажут, мы передумали, это дохрена мы тебе по зарплате наобещали, это просто воровство получается, так как в соседнем предприятии люди за копейки работают и норм.
andrein написав:И пофиг, что схема зеленой энергетики - это узаконенное воровство из кармана каждого.
Можно подробнее, что за схемы? Там всё прозрачно, в документах прописаны тарифы, если Вам это интересно, то стройте станцию за свои деньги и потом получайте прописанный в документах тариф за генерацию. В чем воровство? А вот отказ от своих заявленных и прописанных обязательств - это просто ад лютый, тут не то что Гондурас отдыхает, тут просто "срамота" (с) на весь мир.
Это если бы Вы устроились на работу, отработали месяц, а Вам потом скажут, мы передумали, это дохрена мы тебе по зарплате наобещали, это просто воровство получается, так как в соседнем предприятии люди за копейки работают и норм.
Или чилавек вложился в панели, или чилавек работает на ахметку - третьего не дано.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
andrein написав:И пофиг, что схема зеленой энергетики - это узаконенное воровство из кармана каждого.
Можно подробнее, что за схемы? Там всё прозрачно, в документах прописаны тарифы, если Вам это интересно, то стройте станцию за свои деньги и потом получайте прописанный в документах тариф за генерацию. В чем воровство? А вот отказ от своих заявленных и прописанных обязательств - это просто ад лютый, тут не то что Гондурас отдыхает, тут просто "срамота" (с) на весь мир.
Это если бы Вы устроились на работу, отработали месяц, а Вам потом скажут, мы передумали, это дохрена мы тебе по зарплате наобещали, это просто воровство получается, так как в соседнем предприятии люди за копейки работают и норм.
Вы наверное очень далекий человек от интернета. Погуглите сначала за схемы братьев Клюевых и Ахметова в зеленой энергетике. Может после этого у Вас в голове что-то прояснится.
Вадим Жураковский написав:Или чилавек вложился в панели, или чилавек работает на ахметку - третьего не дано.
а где воровство-то?
В тарифах. Слоган - У нас хорошие тарифы, сделанные для себя.[/quote]
В чому полягає це? Людина вклала 15-20к баксів і підтримує зелену енергетику. Не купляє росгаз. Відіб'є розходи за 10 років згідно тарифу. В чому воровство? Претензії да ахметових за Мгватні станції так,а до людей які?
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Вадим Жураковский Ми ж не протів зеленої енергії, але чому купка шахраїв поприймала закони для грабунку всіх громадян України. Якщо хочуть виробляти зелену енергію раді бога, але тариф повинен визначати ринок, а не "указ". Хай по таких тарифах поставляють собі на свої підприємства. Я наприклад не хочу спосорувати Ахметку.