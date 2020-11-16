Енергетика

Додано: Вів 17 лис, 2020 08:07

Автор77 написав: andrein написав: И пофиг, что схема зеленой энергетики - это узаконенное воровство из кармана каждого.

И пофиг, что схема зеленой энергетики - это узаконенное воровство из кармана каждого.

Можно подробнее, что за схемы? Там всё прозрачно, в документах прописаны тарифы, если Вам это интересно, то стройте станцию за свои деньги и потом получайте прописанный в документах тариф за генерацию. В чем воровство?А вот отказ от своих заявленных и прописанных обязательств - это просто ад лютый, тут не то что Гондурас отдыхает, тут просто "срамота" (с) на весь мир.Это если бы Вы устроились на работу, отработали месяц, а Вам потом скажут, мы передумали, это дохрена мы тебе по зарплате наобещали, это просто воровство получается, так как в соседнем предприятии люди за копейки работают и норм.