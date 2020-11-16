Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Галузі економіки / Енергетика Енергетика + Додати

тему Відповісти

на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<12 Додано: Вів 17 лис, 2020 09:38 freeze написав: В тарифах.

Слоган - У нас хорошие тарифы, сделанные для себя. В тарифах.Слоган - У нас хорошие тарифы, сделанные для себя.

Что значит для себя? Стройте станцию и лично у Вас будут такие же "хорошие" тарифы.



Ладно, это оффтоп уже конкретный, но напрягают люди с их необоснованными обвинениями. Любят у нас без суда и следствия. Что значит для себя? Стройте станцию и лично у Вас будут такие же "хорошие" тарифы.Ладно, это оффтоп уже конкретный, но напрягают люди с их необоснованными обвинениями. Любят у нас без суда и следствия. Вадим Жураковский

Повідомлень: 189 З нами з: 17.10.08 Подякував: 16 раз. Подякували: 14 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лис, 2020 09:46 Ethereum написав: Претензії да ахметових за Мгватні станції так,а до людей які? Претензії да ахметових за Мгватні станції так,а до людей які?



Претензий до людей нет, только до зверей. Претензий до людей нет, только до зверей. freeze 4 Повідомлень: 19134 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4565 раз. Подякували: 7288 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лис, 2020 10:01 Re: Валютный рынок в контексте ДС https://news.finance.ua/ru/news/-/47855 ... lomojskogo

На самом деле тема зеленых тарифов имеет прямое отношение к контексту

валютного рынка.



1.Это одна из мега афер нашей современности, которая не только разбалансировала энергорынок, но и медленно но уверенно подкидывает дров в котел, который может взорвать нашу экономику и обвалить гривну до 35 "плюс".



2.Воровство в законе проведено через подконтрольные группы основными бенефициарами в Украине. Основных бенефициаров по инфо 24-го канала трое, не буду их озвучивать,чтобы сообщение не перекинули на другую ветку форума, но все понимают - кто эти трое.

Кроме этой тройки есть конечно и реальные не кипрские иностранцы по мелочи, которые падки на сладкое и халяву.Если страна разрешила себя грабить-почему бы и нет.

Есть и обычные соотечественники, которые просто держали нос по ветру и подсели на хвост паравоза,вместе с группировками и также имеют свою долю очень сладкого пирожка.

Но на три четверти пылесосит деньги -эта тройка.



3.И эта грабительская переплата идет за счет каждого украинца,за счет каждой бабульки, которая платит за энергию в банке ежемесячно, за счет каждого, кто покупает доллар, или евро в обменнике, удивлясь, почему даже в КВД, когда с деньгами туго у всех гривна не ревальвирует до 26-27 хотя бы, за счет каждого кто переплачивает за товары и услуги, поскольку цена энергии заложена во всем.

А последствия как раз в том, что поезд экономики мчится под откос на полном пару, а

реальное Чикаго 30-х годов прошлого века, которое творится в нашей зеленой энергетике просто ускоряет его, приближая очередную волну полноценного фин-эк.кризиса.



4.Это то же самое как в сказке про Чипполино сеньор помидор заставлял покупать воздух.



5.Это то же самое по простому , как если бы в одном ряду было десять продуктовых магазинов с колбасой по 1 грн. образно говоря, но на подходах стояла гоп-компания и силой загоняла покупателей в магазин, где колбаса по 10 грн.



6.Да и правильно тут выше написали - не понимать, что дважды два четыре, не понимать, что зеленая энергетика грабит каждого украинца это надо или:

-быть не в теме, не разбираться в экономике, не понимать элементарщины

-или быть в теме, т.е. либо самому иметь с этого выгоду, либо работать в обслуге группировки, которая качает с этой схемы за счет всех нас.



7.Ну и реакция иностранцев- 11 послов возмутились...

Это цинизм, господа, такой простой себе цинизм.

Из той же серии ,когда нам грозно заявляют везите нам кругляк,а то не дадим денег- кредитов, но заводы построены сразу же за таможней,за границей, десятки заводов....



8.Фишка в том, что у каждого свои нац. интересы.

Схема зеленой энергетики - это не нац.интересы, это интересы группировок,кланов.



9.Ну и последнее.Закон,да - схема облачена в закон.

Но вот я на "мужицкий ум" думаю так.

Я по основной профессии адвокат конкретно по уголовным делам. Были у меня дела, когда людей обманным путем завлекали подписывать дарственные на квартиры.

Вроде как также все законно, человек сам подписал и можно поднять вой насчет того,что закон,есть закон.

Но налицо в данном случае также схема, при которой нарушены основные принципы законности в государстве, группировка обманным мошенническим путем заставила человека собственноручно подписать эту дарственную, ну или продать за копейки.

Поэтому в уголовном праве в таких случаях есть шанс восстановить справедливость.



Может не сильно удачное сравнение, ну так вспомнилось просто,тут конечно нечто иное, тут оно все прошло как бы по канве, что вот вам мега -тариф ,вкладывайте ваши деньги.



Но ,тут явное нарушение конституционного права, государство обязано обеспечивать экономико организационные функции в интересах именно всех 100% людей данной страны, а не экономические интересы кланов. На самом деле тема зеленых тарифов имеет прямое отношение к контекстувалютного рынка.1.Это одна из мега афер нашей современности, которая не только разбалансировала энергорынок, но и медленно но уверенно подкидывает дров в котел, который может взорвать нашу экономику и обвалить гривну до 35 "плюс".2.Воровство в законе проведено через подконтрольные группы основными бенефициарами в Украине. Основных бенефициаров по инфо 24-го канала трое, не буду их озвучивать,чтобы сообщение не перекинули на другую ветку форума, но все понимают - кто эти трое.Кроме этой тройки есть конечно и реальные не кипрские иностранцы по мелочи, которые падки на сладкое и халяву.Если страна разрешила себя грабить-почему бы и нет.Есть и обычные соотечественники, которые просто держали нос по ветру и подсели на хвост паравоза,вместе с группировками и также имеют свою долю очень сладкого пирожка.Но на три четверти пылесосит деньги -эта тройка.3.И эта грабительская переплата идет за счет каждого украинца,за счет каждой бабульки, которая платит за энергию в банке ежемесячно, за счет каждого, кто покупает доллар, или евро в обменнике, удивлясь, почему даже в КВД, когда с деньгами туго у всех гривна не ревальвирует до 26-27 хотя бы, за счет каждого кто переплачивает за товары и услуги, поскольку цена энергии заложена во всем.А последствия как раз в том, что поезд экономики мчится под откос на полном пару, ареальное Чикаго 30-х годов прошлого века, которое творится в нашей зеленой энергетике просто ускоряет его, приближая очередную волну полноценного фин-эк.кризиса.4.Это то же самое как в сказке про Чипполино сеньор помидор заставлял покупать воздух.5.Это то же самое по простому , как если бы в одном ряду было десять продуктовых магазинов с колбасой по 1 грн. образно говоря, но на подходах стояла гоп-компания и силой загоняла покупателей в магазин, где колбаса по 10 грн.6.Да и правильно тут выше написали - не понимать, что дважды два четыре, не понимать, что зеленая энергетика грабит каждого украинца это надо или:-быть не в теме, не разбираться в экономике, не понимать элементарщины-или быть в теме, т.е. либо самому иметь с этого выгоду, либо работать в обслуге группировки, которая качает с этой схемы за счет всех нас.7.Ну и реакция иностранцев- 11 послов возмутились...Это цинизм, господа, такой простой себе цинизм.Из той же серии ,когда нам грозно заявляют везите нам кругляк,а то не дадим денег- кредитов, но заводы построены сразу же за таможней,за границей, десятки заводов....8.Фишка в том, что у каждого свои нац. интересы.Схема зеленой энергетики - это не нац.интересы, это интересы группировок,кланов.9.Ну и последнее.Закон,да - схема облачена в закон.Но вот я на "мужицкий ум" думаю так.Я по основной профессии адвокат конкретно по уголовным делам. Были у меня дела, когда людей обманным путем завлекали подписывать дарственные на квартиры.Вроде как также все законно, человек сам подписал и можно поднять вой насчет того,что закон,есть закон.Но налицо в данном случае также схема, при которой нарушены основные принципы законности в государстве, группировка обманным мошенническим путем заставила человека собственноручно подписать эту дарственную, ну или продать за копейки.Поэтому в уголовном праве в таких случаях есть шанс восстановить справедливость.Может не сильно удачное сравнение, ну так вспомнилось просто,тут конечно нечто иное, тут оно все прошло как бы по канве, что вот вам мега -тариф ,вкладывайте ваши деньги.Но ,тут явное нарушение конституционного права, государство обязано обеспечивать экономико организационные функции в интересах именно всех 100% людей данной страны, а не экономические интересы кланов.

ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... Автор77 Повідомлень: 829 З нами з: 09.11.16 Подякував: 106 раз. Подякували: 1077 раз. Профіль 1 5 9 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лис, 2020 12:09 Вадим Жураковский написав: swan forever написав: Вадим Жураковский написав: Или чилавек вложился в панели, или чилавек работает на ахметку - третьего не дано. Или чилавек вложился в панели, или чилавек работает на ахметку - третьего не дано.

а где воровство-то? а где воровство-то?



Ви постачаєте електроенергію за якою ціною?

А споживаєте?

А звідки в енергоатома збитки?



Придивіться. Десь тут по любому є воровство! Ви постачаєте електроенергію за якою ціною?А споживаєте?А звідки в енергоатома збитки?Придивіться. Десь тут по любому є воровство! Sawradym Повідомлень: 248 З нами з: 17.07.09 Подякував: 26 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лис, 2020 13:21 Енергетика Українець написав: Вадим Жураковский

Ми ж не протів зеленої енергії, але чому купка шахраїв поприймала закони для грабунку всіх громадян України. Якщо хочуть виробляти зелену енергію раді бога, але тариф повинен визначати ринок, а не "указ". Хай по таких тарифах поставляють собі на свої підприємства. Я наприклад не хочу спосорувати Ахметку. Ми ж не протів зеленої енергії, але чому купка шахраїв поприймала закони для грабунку всіх громадян України. Якщо хочуть виробляти зелену енергію раді бога, але тариф повинен визначати ринок, а не "указ". Хай по таких тарифах поставляють собі на свої підприємства. Я наприклад не хочу спосорувати Ахметку.

Так а якось і варіантів немає. Треба дивитися на років 5-10 наперед. Чомусь тиша про те, що з 15 українських енергоблоків здається 9 чи 10, до 2030 року закриється, тому що вийде строк експлуатації. Що будемо робити тоді - копати нові шахти та будувати аналогі буршитнської смердючої тец? Я теж не люблю олігархів, але у 2030 році багато де вже заборонять бензинові авто. Зрозуміло що у нас в Україні все робиться черз ду..у, але так рубати шашкою про зраду з зеленою енергетикою, як в усіх змі де все будується на емоціях, теж не можна. Так а якось і варіантів немає. Треба дивитися на років 5-10 наперед. Чомусь тиша про те, що з 15 українських енергоблоків здається 9 чи 10, до 2030 року закриється, тому що вийде строк експлуатації. Що будемо робити тоді - копати нові шахти та будувати аналогі буршитнської смердючої тец? Я теж не люблю олігархів, але у 2030 році багато де вже заборонять бензинові авто. Зрозуміло що у нас в Україні все робиться черз ду..у, але так рубати шашкою про зраду з зеленою енергетикою, як в усіх змі де все будується на емоціях, теж не можна. d44 Повідомлень: 78 З нами з: 07.03.14 Подякував: 1 раз. Подякували: 24 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лис, 2020 13:36 d44

Зелена енергетикуа сама заживе, коли навкруги все угроблять і тарифи до небес підскочать. Люди вже все рахують чи купувати газ по 11грн чи топити твердим паливом чи електрикою. А розказувати байки про те що в далекому далекому майбутньому космічні кораблі України будуть бороздити простори гадлактики- то це до дітей в садік. В нас немає держави, ну формально ніби є, і немає стратигічних національних інтересів.

Бажаючих платити податки і т.д. в такій державі взагалі немає. Українець Повідомлень: 67 З нами з: 19.01.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лис, 2020 14:50 Ethereum написав: freeze написав:

В тарифах.

Слоган - У нас хорошие тарифы, сделанные для себя. В тарифах.Слоган - У нас хорошие тарифы, сделанные для себя.



В чому полягає це? Людина вклала 15-20к баксів і підтримує зелену енергетику. Не купляє росгаз. Відіб'є розходи за 10 років згідно тарифу. В чому воровство?

Претензії да ахметових за Мгватні станції так,а до людей які? В чому полягає це? Людина вклала 15-20к баксів і підтримує зелену енергетику. Не купляє росгаз. Відіб'є розходи за 10 років згідно тарифу. В чому воровство?Претензії да ахметових за Мгватні станції так,а до людей які?



А що, Ахметов не людина?.. Чому "людині" можна підтримувати зелену енергетику, а Ахметову не можна?.. А що, Ахметов не людина?.. Чому "людині" можна підтримувати зелену енергетику, а Ахметову не можна?.. sergey_sryvkin

Повідомлень: 735 З нами з: 19.02.14 Подякував: 285 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ICQ 1 ВідповістиЦитата #<12 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: ТупУм