Енергетика

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Вадим Жураковский написав:Можно подробнее, что за схемы? Там всё прозрачно, в документах прописаны тарифы, если Вам это интересно, то стройте станцию за свои деньги и потом получайте прописанный в документах тариф за генерацию. В чем воровство?
Закупают по 0.15 грн, продают по 1.68 грн. Или зеленый тариф - покупают по 5 грн, продают по 1.60 грн. Весь банкет за счет госбюджета и завышенных административным путем тарифов, в этом суть схем.
НАЕК «Енергоатом» планує до кінця 2021 року ввести в експлуатацію третій та четвертий бризкальні басейни, які є елементом системи охолодження води в ставках-охолоджувачах Южно-Української АЕС, що дозволить збільшити виробництво електроенергії станцією в літні місяці.
Про це 19 серпня повідомив прес-центр компанії.
«До кінця 2021-го «Енергоатом» введе в експлуатацію 3-й та 4-й бризкальні басейни в рамках реконструкції системи технічного водопостачання Южно-Українського енергокомплексу», - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що компанія до кінця цього року планує завершити монтажні й пусконалагоджувальні роботи на гідроагрегаті №3 Ташлицької ГАЕС.
1 червня 2021 року «Енергоатом» запустив у роботу першу чергу бризкальних басейнів (перший і другий із п’яти запланованих) для потреб Южно-Української АЕС.
За інформацією компанії, кошторисна вартість проєкту з п’ятьма бризкальними басейнами складає 3,4 млрд грн, вже станом на 1 квітня 2021 року було виконано робіт на 2,3 млрд грн. Загальна вартість реконструкції Ташлицької ГАЕС складає 14,25 млрд грн.