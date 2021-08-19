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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<123 Додано: Вів 17 сер, 2021 15:14 Re: Енергетика https://www.youtube.com/watch?v=3n4BmuQ ... 0%B3%D0%BE Denik Повідомлень: 703 З нами з: 23.02.09 Подякував: 166 раз. Подякували: 387 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 сер, 2021 16:11 Вадим Жураковский написав: Можно подробнее, что за схемы? Там всё прозрачно, в документах прописаны тарифы, если Вам это интересно, то стройте станцию за свои деньги и потом получайте прописанный в документах тариф за генерацию. В чем воровство? Можно подробнее, что за схемы? Там всё прозрачно, в документах прописаны тарифы, если Вам это интересно, то стройте станцию за свои деньги и потом получайте прописанный в документах тариф за генерацию. В чем воровство?



Закупают по 0.15 грн, продают по 1.68 грн. Или зеленый тариф - покупают по 5 грн, продают по 1.60 грн. Весь банкет за счет госбюджета и завышенных административным путем тарифов, в этом суть схем. Закупают по 0.15 грн, продают по 1.68 грн. Или зеленый тариф - покупают по 5 грн, продают по 1.60 грн. Весь банкет за счет госбюджета и завышенных административным путем тарифов, в этом суть схем. Цитрин

Повідомлень: 273 З нами з: 26.06.21 Подякував: 32 раз. Подякували: 48 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:05

https://elektrovesti.net/76876_energoat ... -2021-roku

НАЕК «Енергоатом» планує до кінця 2021 року ввести в експлуатацію третій та четвертий бризкальні басейни, які є елементом системи охолодження води в ставках-охолоджувачах Южно-Української АЕС, що дозволить збільшити виробництво електроенергії станцією в літні місяці.



Про це 19 серпня повідомив прес-центр компанії.



«До кінця 2021-го «Енергоатом» введе в експлуатацію 3-й та 4-й бризкальні басейни в рамках реконструкції системи технічного водопостачання Южно-Українського енергокомплексу», - йдеться у повідомленні.



Також зазначається, що компанія до кінця цього року планує завершити монтажні й пусконалагоджувальні роботи на гідроагрегаті №3 Ташлицької ГАЕС.



1 червня 2021 року «Енергоатом» запустив у роботу першу чергу бризкальних басейнів (перший і другий із п’яти запланованих) для потреб Южно-Української АЕС.



За інформацією компанії, кошторисна вартість проєкту з п’ятьма бризкальними басейнами складає 3,4 млрд грн, вже станом на 1 квітня 2021 року було виконано робіт на 2,3 млрд грн. Загальна вартість реконструкції Ташлицької ГАЕС складає 14,25 млрд грн. Енергоатом введе в експлуатацію третій та четвертий бризкальні басейни Южно-Української АЕС до кінця 2021 року Denik Повідомлень: 703 З нами з: 23.02.09 Подякував: 166 раз. Подякували: 387 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата #<123 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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