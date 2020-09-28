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Угода з купівлі Мотор Січ. Китайські партнери...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 лис, 2020 11:27
Пропонуємо до обговорення:
Китайські інвестори ПАТ Мотор Січ найняли три міжнародні юридичні компанії з метою стягнення з держави Україна збитків у розмірі $3,5 млрд.
Дивися повний текст Угода з купівлі Мотор Січ. Китайські партнери Ярославського хочуть стягнути з України $3,5 млрд
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R2
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Додано: Сер 18 лис, 2020 11:27
Будут уроком для государства как нельзя делать.
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sota24062016
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Додано: Сер 18 лис, 2020 14:56
Какой урок... те чинуши что виноваты платить не будут. Платить будем за их тупость мы.
И это вообще прекрасный повод поднять коммуналку очередной раз и пенсионный возраст.
Вот если бы тех керманычей заставитьотвечать своим майном за нанесенный вред стране.. но увы тут СБУ НАБ и платные "патриоты" молчат.. .Крали то китайские деньги конкретный ФИО... а платить придется из бюджета то есть минус пенсии оборонка социалка медицина..
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Джон
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