Глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск посів третє місце в рейтингу найбагатших людей світу.
Дивися повний текст Маск потрапив до трійки найбагатших людей світу.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 14:34
Маск потрапив до трійки найбагатших людей світу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Маск потрапив до трійки найбагатших людей світу.
Додано: Сер 18 лис, 2020 14:34
Еще та фейковая новость!
Разбежка между данными Bloomberg и Forbes может достигать 30-40 млрд.
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