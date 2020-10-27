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"Укравтодор" закінчив
будівництво бетонної дороги...

"Укравтодор" закінчив будівництво бетонної дороги...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 09:48

"Укравтодор" закінчив будівництво бетонної дороги...

Пропонуємо до обговорення:
"Укравтодор" закінчив будівництво з бетону раніше однією з найжахливіших доріг в Україні сполученням "Миколаїв-Кропивницький".

Дивися повний текст \"Укравтодор\" закінчив будівництво бетонної дороги \"Миколаїв-Кропивницький\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 09:48

Чего они там закончили? Через месяц опять все развалится как всегда, главное что деньги из бюджета текут рекой. Как было ворье преступное так и осталось, а если не воровать то как тогда платить взятки за незаконные решения судьям ВС, господин Кубраков тоже сможет прокомментировать? Позорище а не страна. Наклепали этих гос контор чтоб дебнги воровать а потом их же и банкротят чтоб жертвам бурной деятельности Укравтодора типа как им кажется деньги не платить. Но фишка в том что платит то жертвам не Новак и Кубраков а простые люди из звёздных цен за коммуналку. Повысили цены на газ - своровали типа на строительстве дорог, которых нет. И врут потом в проплаченных из ворованых денег СМИ как замечательно все довольны Автодором, только надо уточнять что довольны те кто там ворует, а остальная большая часть населения нет!
irinasalvi80
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 11:07

Люди, которые живут вдоль новой дороги, и автомобилисты, которые едут по ней,довольны, остальное малозначимо
laz-vadym
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