"Укравтодор" закінчив будівництво бетонної дороги...

Додано: Чет 19 лис, 2020 09:48

Чего они там закончили? Через месяц опять все развалится как всегда, главное что деньги из бюджета текут рекой. Как было ворье преступное так и осталось, а если не воровать то как тогда платить взятки за незаконные решения судьям ВС, господин Кубраков тоже сможет прокомментировать? Позорище а не страна. Наклепали этих гос контор чтоб дебнги воровать а потом их же и банкротят чтоб жертвам бурной деятельности Укравтодора типа как им кажется деньги не платить. Но фишка в том что платит то жертвам не Новак и Кубраков а простые люди из звёздных цен за коммуналку. Повысили цены на газ - своровали типа на строительстве дорог, которых нет. И врут потом в проплаченных из ворованых денег СМИ как замечательно все довольны Автодором, только надо уточнять что довольны те кто там ворует, а остальная большая часть населения нет!