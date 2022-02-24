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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 20 чер, 2026 13:07
Hotab написав:
так хочеться посваритись іще й з білорусами?
Чи з бульбафюрером?
Насправді, коли путін знову накаже, тоді лука і візьметься все виконувати.
Як вже було з 24.02.2022
і до звезди чи казав щось Бубочка, чи не казав
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Додано: Суб 20 чер, 2026 13:23
prodigy написав: sashaqbl написав:
Як можна розігнати срач на голому місці.
Прочитати переказ чи б то пак, "аналіз" слів припиздента від якихо третьосортних бохерів(не розумію, тільки, слово "блохер" походить від "блоха" чи "хер"), і озвучити свою реакцію на цей аналіз.
По факту, Зеленський нічого такого не сказав. Лука сказав, що не хоче бути втягнутим у війну. Але він вже втягнутий. Є ретранслятори. Їх треба зняти. Знявши їх, Лука здасть назад і не буде втягнутий у війну. Фсьо. не бачу тут ні зради, ні перемоги.
це Ви Бандерлогу так детально пояснили?
даремно, йому кагор рпц затьмарив мозок
і що йому тепер робити?
Пити чисту воду: Алкоголь зневоднює організм.
Прийняти сорбенти: Активоване вугілля допоможе вивести токсини.
З'їжти щось легке: Гарячий бульйон або лимонний сік полегшать стан.
Забезпечте свіже повітря: Відчиніть вікно у схроні та глибоко дихайте.
Приляжте відпочити: Сон — найкращий спосіб повернути ясність думки.
нема ніяких вікон в схроні, і не виходить відпочити бо тільки половина є з тих що має бути. Вишивата не спішить за монітори. Так шо прийдеться тобі читати мене не одпочившого.
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Додано: Суб 20 чер, 2026 14:16
sashaqbl написав:
Можливо я справді занадто пихатий, як каже Будівельник.
Саша, може я десь в запалі і покотив бочку...але то спишіть на емоції...
Для мене ті хто служить , особливо на нулі чи близько нуля - це люди , яких я стараюсь підтримати всім чим можу.. навіть якщо їх політичні чи світоглядні переконання мене не влаштовують...
Тому вибачайте якщо десь перегнув палку....
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