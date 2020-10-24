Укрпошта знижує комісію на грошовий переказ «З картки на картку» до кінця 2020 року. Клієнти можуть зекономити до 150 грн на одному переказі та оформити його онлайн.
Дивися повний текст Укрпошта знизила комісію на переказ «З картки на картку».
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:41
Укрпошта знизила комісію на переказ «З картки на картку»
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Дивися повний текст Укрпошта знизила комісію на переказ «З картки на картку».
Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:41
В приложении Монобанка такой перевод можно оформить за 0 грн. Хотя, есть еще олени, пополняющие мобилу налом в шайтан-коробкой с комсой 6%
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