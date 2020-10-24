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Укрпошта знизила комісію на
переказ «З картки на картку»

Укрпошта знизила комісію на переказ «З картки на картку»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:41

Укрпошта знизила комісію на переказ «З картки на картку»

Пропонуємо до обговорення:
Укрпошта знижує комісію на грошовий переказ «З картки на картку» до кінця 2020 року. Клієнти можуть зекономити до 150 грн на одному переказі та оформити його онлайн.

Дивися повний текст Укрпошта знизила комісію на переказ «З картки на картку».
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:41

В приложении Монобанка такой перевод можно оформить за 0 грн. Хотя, есть еще олени, пополняющие мобилу налом в шайтан-коробкой с комсой 6%
summacut
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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