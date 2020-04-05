RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Sweet.tv

Sweet.tv
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 10:39

Sweet.tv

Привіт! Підкажіть будь ласка як видалити карту з аккаунта світ.тв. списують гроші без попередження. Дякую за підказку.
irina_bondarenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 21.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Возврат денег за подписку Sweet.tv 1, 2
sergiylfc » Нед 05 кві, 2020 21:09
16 10808
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 кві, 2020 17:41
protefiks1959

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.