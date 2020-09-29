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Коболєв про ціну газу: газзбути цієї зими максимізують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 22 лис, 2020 16:06
Пропонуємо до обговорення:
Висока ціна природного газу від газзбутів пов'язана не з джерелом отримання газу, а з бажанням мати високу маржу.
Дивися повний текст Коболєв про ціну газу: газзбути цієї зими максимізують прибуток
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