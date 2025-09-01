З 1 липня національний поштовий оператор «Укрпошта» підвищує тарифи на відправлення.
«Укрпошта» оголосила про підвищення тарифів з 1 липня
Додано: Пон 06 жов, 2025 13:36
Пропонуємо до обговорення:
Додано: Пон 06 жов, 2025 13:36
Не раз слышала, что посылки теряются на Укрпочте и никто не несет ответственности за это. Но сама много раз отправляла и получала посылки - все всегда отлично. Немного сроки доставки могут варьироваться, но в цену это заложено. А так это был бы отличный конкурент Новой Почте, хочется еще больше улучшений на Укрпочте
