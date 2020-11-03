НБУ пропонує профільному комітету ВР не підтримувати створення єдиного реєстру рахунків фізосіб і юросіб та індивідуальних банківських сейфів.
Дивися повний текст Нацбанк проти створення єдиного реєстру рахунків і банківських сейфів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 лис, 2020 18:02
Нацбанк проти створення єдиного реєстру рахунків і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк проти створення єдиного реєстру рахунків і банківських сейфів.
Додано: Пон 23 лис, 2020 18:03
Это любой мент, заходит в реестр, смотрит у кого ячейки, фабрикует непонятное дело, через лояльного судью оперативно вскрывают сейф а там потом фиг докажешь что там было и вернут ли вообще или скажут там пусто
Додано: Пон 23 лис, 2020 18:51
Банковская тайна должна быть,тем более в стране узаконенного воровства...
Додано: Пон 23 лис, 2020 20:09
Пару таких випадків однозначно буде, якщо будь-який податковий інспектор або слідчий буде мати такий реєстр.
Зроблять разом !
Яка мерзота вигадує такі шкідницькі закончики ???
Додано: Пон 23 лис, 2020 23:33
Re: Нацбанк проти створення єдиного реєстру рахунків і...
Новая политика - Держава повсюду. Вот откуда этот запах вокруг.
Додано: Пон 23 лис, 2020 23:35
Шмыгаль
Додано: Вів 24 лис, 2020 09:50
Лишилося прийняти закон про бесперешкодний доступ інспекторов до спален для пошуку заначок під матрацами .
Зебілізм міцнішає...
Додано: Вів 24 лис, 2020 13:26
Re: Нацбанк проти створення єдиного реєстру рахунків і...
Интересные параллели не первый раз отмечаю. Когда в марте влупили тотальный карантин - делали это практически синхронно и во многом именно так как это делали в Польше.
Теперь вот реестр счетов. В Польше похожая инициатива уже работает
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
|