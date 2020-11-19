Податківці вирішили нагадати про штрафи за порушення роботи з РРО.
Дивися повний текст Штрафи за порушення роботи з РРО у 2020-2021 (інфографіка).
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Додано: Вів 24 лис, 2020 20:22
Штрафи за порушення роботи з РРО у 2020-2021 (інфографіка)
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Дивися повний текст Штрафи за порушення роботи з РРО у 2020-2021 (інфографіка).
Додано: Вів 24 лис, 2020 20:22
Я представляю куда эти рро после нового года засунут одному хриплому иуде.
Додано: Вів 24 лис, 2020 22:58
Не с тех власть пытается навести порядок. Если б сначала потрясли и пересажали олигархов, тогда кассовые аппараты можно было бы оправдать.
А так похоже на то, чтобы просто натрясти побольше денег и с тех фопов, которые копейки считают. И таких очень немало.
Додано: Сер 25 лис, 2020 18:30
"Применение РРО обязательно, если плательщик единого налога второй-четвертой групп в календарном году превысил объем дохода 1 млн гривен" - цікаво, звідки вони будуть знати об'єм доходу, якщо до цього часу касовим апаратом не користувалися, а в книжці можна записувати взагалі ліві суми і то не кожен день....
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