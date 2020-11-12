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З грудня банки почнуть
приймати електронні паспорти

З грудня банки почнуть приймати електронні паспорти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 10:22

З грудня банки почнуть приймати електронні паспорти

Пропонуємо до обговорення:
Нацбанк осучаснив низку норм, пов’язаних із проведенням касових операцій банків та інкасаторських компаній.

Дивися повний текст З грудня банки почнуть приймати електронні паспорти.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 10:22

А бумажку с пропиской надо с собой таскать? :-) А то с ID-карточками тоже говорили, что, помимо карточки ничего не надо будет таскать.
asdasd
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 18:57

Re: З грудня банки почнуть приймати електронні паспорти

Тут явно обещали, что регистрация в приложении тоже будет видна. Из любопытства сейчас поставил и что-то её там не разглядел. Внутреннего паспорта, правда, тоже нет, но тут есть отмазка, что он у меня только бумажный. А регистрацию места проживания я не слышал, чтобы на пластик переводили. Хотя может и пропустил чего из нововведений.
moveton
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