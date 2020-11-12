Нацбанк осучаснив низку норм, пов’язаних із проведенням касових операцій банків та інкасаторських компаній.
Дивися повний текст З грудня банки почнуть приймати електронні паспорти.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 10:22
З грудня банки почнуть приймати електронні паспорти
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З грудня банки почнуть приймати електронні паспорти.
Додано: Чет 26 лис, 2020 10:22
А бумажку с пропиской надо с собой таскать? :-) А то с ID-карточками тоже говорили, что, помимо карточки ничего не надо будет таскать.
Додано: Чет 26 лис, 2020 18:57
Re: З грудня банки почнуть приймати електронні паспорти
Тут
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