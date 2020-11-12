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Аваков допустив запровадження
заборони на міжміське...

Аваков допустив запровадження заборони на міжміське...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 17:57

Re: аков допустив

Нам бы такого борца с вирями : )

Куда идут деньги ПФ в который мы все платим ?
https://youtu.be/G9ZBlnalj0c
pavilion_dv
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:58

Больше пугает не вирус, а то, что Кабинет Министров берёт на себя сильно большие полномочия под одобрение большинства людей.

Его постановами вчера ограничивали предпринимательскую деятельность, теперь вот хотят ограничить свободу перемещения. А завтра по постановам будут совершаться казни?

Если всё настолько серьёзно, почему не вводится чрезвычайное положение через Раду, как в большинстве стран ЕС?
tomato
 
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