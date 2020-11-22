Українців хочуть зобов'язати платити абонентську плату на опалення, воду та вивіз сміття.
Дивися повний текст Українців зобов'яжуть цілий рік платити абонплату за опалення і воду.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:25
Українців зобов'яжуть цілий рік платити абонплату за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців зобов'яжуть цілий рік платити абонплату за опалення і воду.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:25
Скрытый способ повышения цен на услуги и уменьшения размера субсидии. 7 лет вектор развития один. Об экономике никто не думает : армія, мова, віра, а в итоге деградация и обнищание.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:31
ygn были бы мозги, то понимал бы, что экономика и язык, вера - не особо пересекаются.. а так увы
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:32
Это сделал Порошенко, Гройсман и Яценюк. Проклинайте их, когда не станет денег на еду и лекарства.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:33
censerus если у человека нету денег, то претензии надо предьявлять человеку, а не кому-то там... неужели это так сложно
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:33
Або статистику подивився за останні 7 років і пов'язав минулорічні вибори з хужє нє будєт ...
Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:37
Omb, за мозги спасибо. А о непересечении экономики с навязанным Украине курсом правильно подметили.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:39
Re: Українців зобов'яжуть цілий рік платити абонплату за...
А нынешняя ежемесячная оплата за вывоз мусора - это не абонплата по своей сути?
А уже существующая ежемесячная оплата за трубы водоканала - это не абонплата?
Какая нах еще абонплата за воду, за мусор, за отопление? дегенеративные существа
пс
например, "Абонентское обслуживание ООО инфоксводоканал" в квитанции - это что тогда?
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