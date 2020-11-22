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Українців зобов'яжуть цілий
рік платити абонплату за...

Українців зобов'яжуть цілий рік платити абонплату за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:25

Українців зобов'яжуть цілий рік платити абонплату за...

Пропонуємо до обговорення:
Українців хочуть зобов'язати платити абонентську плату на опалення, воду та вивіз сміття.

Дивися повний текст Українців зобов'яжуть цілий рік платити абонплату за опалення і воду.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:25

Скрытый способ повышения цен на услуги и уменьшения размера субсидии. 7 лет вектор развития один. Об экономике никто не думает : армія, мова, віра, а в итоге деградация и обнищание.
ygn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:31

Ніхто про зефанів не турбується, який жах
mvi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:31

ygn были бы мозги, то понимал бы, что экономика и язык, вера - не особо пересекаются.. а так увы
Кешбечные карты!
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omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:32

Это сделал Порошенко, Гройсман и Яценюк. Проклинайте их, когда не станет денег на еду и лекарства.
censerus
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:33

censerus если у человека нету денег, то претензии надо предьявлять человеку, а не кому-то там... неужели это так сложно :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:33

Або статистику подивився за останні 7 років і пов'язав минулорічні вибори з хужє нє будєт ...
mvi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:37

Omb, за мозги спасибо. А о непересечении экономики с навязанным Украине курсом правильно подметили.
ygn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:39

Re: Українців зобов'яжуть цілий рік платити абонплату за...

А нынешняя ежемесячная оплата за вывоз мусора - это не абонплата по своей сути?
А уже существующая ежемесячная оплата за трубы водоканала - это не абонплата?
Какая нах еще абонплата за воду, за мусор, за отопление? дегенеративные существа :shock:

пс
В чинних тарифах витрати на утримання і ремонт інфраструктури не закладені, а з введенням абонентської плати гроші на це з’являться.

например, "Абонентское обслуживание ООО инфоксводоканал" в квитанции - это что тогда?
Alex2007
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