Українців зобов'яжуть цілий рік платити абонплату за...

Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:13

ygn написав: Скрытый способ повышения цен на услуги и уменьшения размера субсидии. 7 лет вектор развития один. Об экономике никто не думает : армія, мова, віра, а в итоге деградация и обнищание. Скрытый способ повышения цен на услуги и уменьшения размера субсидии. 7 лет вектор развития один. Об экономике никто не думает : армія, мова, віра, а в итоге деградация и обнищание.

Потешный ты.7 лет об экономике - ни, ни.Толи дело Коля Азиров, или Витя Янукович.До сих пор, сделав полную ревизию в государстве за 2,0 лярда, не могут посчитать стоимость Хонки и Межгирья. Говорят в полмиллиарда баксов не уложиться. Да и сейчас на Рублевке неплохо так семки поплевывают. Наши донецкие мыслители об экономике Украина.А так оно да, уже 7 лет мы живем в Еуропе, у нас не войны, ни разрушенных заводов, отнятых территорий, бюджетов военного времени, шесть призывов по 200 тыс. человек. Мудрый нарид, который выбрал зеленую плесень, у него всегда виновата армия, мова, вира. Да, да. Конец эпохи бедности, никакой деградации и обнищания, вот только армию, мову, виру уничтожим - у будет нам всецелое процветание!Но это не точно!