В совокупности это звучит "Экономико Правовые отношения"
Не отнять хороших юмористов, по этому поводу у "цензора":
- Улыбнуло и в точку.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:52
В совокупности это звучит "Экономико Правовые отношения"
Не отнять хороших юмористов, по этому поводу у "цензора":
- Улыбнуло и в точку.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:39
Особенно когда забили болт на экономику и лохам парят язык и веру в непонятно что.
Надеюсь понять мозги были.
Зе-Чмо
Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:48
Re: Українців зобов'яжуть цілий рік платити абонплату за...
вже півтора роки як №зеленелайно при владі, а винен порошенко з яценюком, а чому не янукович тоді?
Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:50
Правильно. Летом за жару будем платить, зимой за холод. За дождь с грозой по двойному тарифу. При монголо-татарском ИГЕ налоги и поборы были меньше. Тогда платили пошлины всего 10%. В Украине же налоги и пошлины составляют 90% от заработанного.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:25
10% - церкви.
10% - князю
10% - Хану
Сейчас официально, без 1,5% военного сбора - 92%(это для тех, кто реально работает в производстве на госпредприятии)
А Вы думаете, кто будет платить за это?:
Ведь за отопление - платить
За свет - платить.
За охрану - платить.
За воду и канализацию - платить.
За недвижимость - платить.
- В бюджете "0".
Интересно, и в коммунальном секторе то же можно не платить?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:50
Непонятно,какую именно инфраструктуру имеют в виду-до ввода в дом? Внутридомовые сети обслуживает или ЖЕК,УК или в ОСББ свои слесари.И что понимать под инфрастуктурой для вывоза мусора-баки или мусоровозы?Вроде бы заключаются договора с компаниями по вывозу мусора,где в цену за тонну мусора включены все затраты на вывоз этого мусора,затем стоимость вывоза разбрасывается на жильцов,на м2 жилой площади или хотят сделать -на число прописанных жильцов!
Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:04
Скажите, а когда уже украинцев обяжут ежемесячно сдавать по литру крови? Давите уже по полной и не останавливайтесь, чтобы к следующему году украинцев не более 10млн. осталось. А потом можно звать Путена
Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:13
Потешный ты.
7 лет об экономике - ни, ни.
Толи дело Коля Азиров, или Витя Янукович.
До сих пор, сделав полную ревизию в государстве за 2,0 лярда, не могут посчитать стоимость Хонки и Межгирья. Говорят в полмиллиарда баксов не уложиться. Да и сейчас на Рублевке неплохо так семки поплевывают. Наши донецкие мыслители об экономике Украина.
А так оно да, уже 7 лет мы живем в Еуропе, у нас не войны, ни разрушенных заводов, отнятых территорий, бюджетов военного времени, шесть призывов по 200 тыс. человек. Мудрый нарид, который выбрал зеленую плесень, у него всегда виновата армия, мова, вира. Да, да. Конец эпохи бедности, никакой деградации и обнищания, вот только армию, мову, виру уничтожим - у будет нам всецелое процветание!
Но это не точно!
Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:20
Diman Уже лет 30 кто то да виноват.Кравчуку повезло,первым был,не успели тогда еще сообразить ,что он тоже виноват во всем.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:52
finua ну а до этого пиндосы и фашисты, оно так плавно перетекает.. в конце концов не на себя же пинать
Кешбечные карты!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|