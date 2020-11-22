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Українців зобов'яжуть цілий
рік платити абонплату за...

Українців зобов'яжуть цілий рік платити абонплату за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:50

Непонятно,какую именно инфраструктуру имеют в виду-до ввода в дом? Внутридомовые сети обслуживает или ЖЕК,УК или в ОСББ свои слесари.И что понимать под инфрастуктурой для вывоза мусора-баки или мусоровозы?Вроде бы заключаются договора с компаниями по вывозу мусора,где в цену за тонну мусора включены все затраты на вывоз этого мусора,затем стоимость вывоза разбрасывается на жильцов,на м2 жилой площади или хотят сделать -на число прописанных жильцов!
borzol
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:13

  ygn написав:Скрытый способ повышения цен на услуги и уменьшения размера субсидии. 7 лет вектор развития один. Об экономике никто не думает : армія, мова, віра, а в итоге деградация и обнищание.

Потешный ты.
7 лет об экономике - ни, ни.
Толи дело Коля Азиров, или Витя Янукович.
До сих пор, сделав полную ревизию в государстве за 2,0 лярда, не могут посчитать стоимость Хонки и Межгирья. Говорят в полмиллиарда баксов не уложиться. Да и сейчас на Рублевке неплохо так семки поплевывают. Наши донецкие мыслители об экономике Украина.
А так оно да, уже 7 лет мы живем в Еуропе, у нас не войны, ни разрушенных заводов, отнятых территорий, бюджетов военного времени, шесть призывов по 200 тыс. человек. Мудрый нарид, который выбрал зеленую плесень, у него всегда виновата армия, мова, вира. Да, да. Конец эпохи бедности, никакой деградации и обнищания, вот только армию, мову, виру уничтожим - у будет нам всецелое процветание!
Но это не точно! :roll:
Дима Алматов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:20

Diman Уже лет 30 кто то да виноват.Кравчуку повезло,первым был,не успели тогда еще сообразить ,что он тоже виноват во всем.
finua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:41

Re: Українців зобов'яжуть цілий рік платити абонплату за...

  Alex2007 написав:А уже существующая ежемесячная оплата за трубы водоканала - это не абонплата?
Какая нах еще абонплата за воду, за мусор, за отопление? дегенеративные существа


То абонплата за трубы, по которым вода передается.
А теперь добавят абонплату за воду, которую передают по оплаченным трубам.
Потом введут абонплату за землю, на которой располагаются эти трубы.
Потом абонплата за содержание подземных водяных горизонтов.
Ну потом еще что-то придумают...
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:48

  Diman написав:вже півтора роки як №зеленелайно при владі, а винен порошенко з яценюком, а чому не янукович тоді?


Да по факту они все одиннаковые. Один тупо открыто воровал по-старинке. Другие придумывают более изощренные методы воровства (абонплаты, разделение платы на несколько составляющих(газ и доставка), и т.д), пролонгация войны на Донбассе.

Вообщем кто на что учился, то так и действует. Поэтому нельзя говорить что кто-то хуже или лучше.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 20:03

Re: Українців зобов'яжуть цілий рік платити абонплату за...

Что само интересно, что именно при татаро-монгольском иге, купола церквей на Руси стали покрывать золотом, от чего у европейских купцов и путешественников челюсти отвисали от такого зрелища.


Не будет у нас Европы пока сами себя уважать не начнем ... и в сказки про говорящую змею и доброго царя будем верить

Куда идут деньги ПФ в который мы все платим ?
https://youtu.be/G9ZBlnalj0c
pavilion_dv
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