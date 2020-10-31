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АМКУ дозволив матері нардепа Єфімова купити столичний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 лис, 2020 18:01
Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл фізичній особі-резиденту США Любові Єфімовій, матері народного депутата України Максима Єфімова (фракція "Блок Петра Порошенка"), придбати частку в розмірі 100% статутного капіталу Fineroad Business LLP (Кінгтон, Англія).
Дивися повний текст АМКУ дозволив матері нардепа Єфімова купити столичний КВЦ \"Парковий\"
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 18:02
Да, да, спасибо, мы все очень переживаем как там Любовь Ефимовна :) Держите нас дальше в курсе ;)
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