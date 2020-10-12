У порівнянні з першим читанням держбюджету видатки збільшено ще на 250 млн гривень
Дивися повний текст Видатки на Верховну Раду зростуть на чверть, - проект бюджету.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:37
Видатки на Верховну Раду зростуть на чверть, - проект...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Видатки на Верховну Раду зростуть на чверть, - проект бюджету.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:48
Re: Видатки на Верховну Раду зростуть на чверть, - проект...
Панам красиво жить не запретишь, холопам стоит это помнить.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:46
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 28 лис, 2020 01:55
Нам конские налоги и РРО, а им 2.5 миллиарда за ничегонеделанье. Это 5.5 млн. на каждого депутата в среднем.
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