|
|
|
Як зростуть акцизи на тютюн і ціни на сигарети
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 чер, 2024 17:18
Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляє Ярослав Железняк, від 1 січня 2025 року акциз на сигарети підвищать на 23%. Далі додаватимуть 5% щорічно. Процес триватиме до 2028 року. Ставки акцизу обраховуватимуться не в гривні, а в євро.
Дивися повний текст Як зростуть акцизи на тютюн і ціни на сигарети
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99974
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 04 чер, 2024 17:18
Шановні читачі, як вважаєте, чи впорається Прикордонна служба України з потоком нелегальних сигарет у зв'язку з щорічним підняттям акцизу?
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 4146
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 988 раз.
- Подякували: 1957 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|