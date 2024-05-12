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Як зростуть акцизи на
тютюн і ціни на сигарети

Як зростуть акцизи на тютюн і ціни на сигарети
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 17:18

Як зростуть акцизи на тютюн і ціни на сигарети

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляє Ярослав Железняк, від 1 січня 2025 року акциз на сигарети підвищать на 23%. Далі додаватимуть 5% щорічно. Процес триватиме до 2028 року. Ставки акцизу обраховуватимуться не в гривні, а в євро.

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Як зростуть акцизи на тютюн і ціни на сигарети
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 17:18

Шановні читачі, як вважаєте, чи впорається Прикордонна служба України з потоком нелегальних сигарет у зв'язку з щорічним підняттям акцизу?
Ірина_
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