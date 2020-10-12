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Видатки на Верховну Раду
зростуть на чверть, - проект...

Видатки на Верховну Раду зростуть на чверть, - проект...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:37

Видатки на Верховну Раду зростуть на чверть, - проект...

Пропонуємо до обговорення:
У порівнянні з першим читанням держбюджету видатки збільшено ще на 250 млн гривень

Дивися повний текст Видатки на Верховну Раду зростуть на чверть, - проект бюджету.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:39

Ребятки уже берега совсем потеряли.....
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:48

Re: Видатки на Верховну Раду зростуть на чверть, - проект...

Панам красиво жить не запретишь, холопам стоит это помнить.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:46

  svetoch-10 написав:Ребятки уже берега совсем потеряли.....


Что ты такое говоришь про слуг народа? :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 01:55

Нам конские налоги и РРО, а им 2.5 миллиарда за ничегонеделанье. Это 5.5 млн. на каждого депутата в среднем.
eduard_k
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 09:22

За які заслуги? Ми що стали краще жити?Докерувалися.І чим ви краще від "папередніків"?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 10:07

  svetoch-10 написав:Ребятки уже берега совсем потеряли.....


Эти еще скромные, "всего" то +25%.
Все познается в сравнении, зеленый на свое содержание добавил сходу +40%.

*А берегов там нет. Эти "слуги" давно уже бурят дно.
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 12:32

боюсь цензура не пропустит того что я хочу сказать об этом решении "слуг" народа.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 15:30

  RomanTik написав:боюсь цензура не пропустит того что я хочу сказать об этом решении "слуг" народа.

Ничего. Мы все здесь свои. И так все поймем.)))
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 16:02

вони наглітимуть настільки наскільки допускатимуть небораки, яких з успіхом відволікають чи то війною, чи мовою, чи то суперлуперами...
providnyk
 
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