RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Видатки на Верховну Раду
зростуть на чверть, - проект...

Видатки на Верховну Раду зростуть на чверть, - проект...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 16:25

  svetoch-10 написав:Ребятки уже берега совсем потеряли.....

  ruvex написав:Панам красиво жить не запретишь, холопам стоит это помнить.

Вы сами за них проголосовали
#ХужеНеБудет
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5561
З нами з: 31.08.09
Подякував: 360 раз.
Подякували: 1105 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 17:06

  pesikot написав:Вы сами за них проголосовали
#ХужеНеБудет


Шашлык жарил, говорил же уже.
В отличие от тебя перестал устраивать комфортную жизнь д... своим голосом, взамен на проблемы, которые они создадут для меня.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10211
З нами з: 03.11.08
Подякував: 776 раз.
Подякували: 2249 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 19:15

  RomanTik написав:боюсь цензура не пропустит того что я хочу сказать об этом решении "слуг" народа.

:mrgreen:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8579
З нами з: 20.09.12
Подякував: 692 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Марченко назвав видатки, які можуть урізати у разі...
R2 » Сер 14 жов, 2020 06:51
4 365
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 жов, 2020 02:34
eduard_k
Наглядову раду "Нафтогазу" полишає іноземець: "Наростає...
R2 » Пон 12 жов, 2020 11:18
4 475
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 жов, 2020 10:51
Antin
Бізнес-асоціації просять Раду відкликати законопроекти,...
R2 » П'ят 18 вер, 2020 13:29
5 324
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 жов, 2020 09:11
nikolaev0616

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.