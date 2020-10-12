Вы сами за них проголосовали
#ХужеНеБудет
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 28 лис, 2020 16:25
Вы сами за них проголосовали
#ХужеНеБудет
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 28 лис, 2020 17:06
Шашлык жарил, говорил же уже.
В отличие от тебя перестал устраивать комфортную жизнь д... своим голосом, взамен на проблемы, которые они создадут для меня.
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Додано: Суб 28 лис, 2020 19:15
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 28 лис, 2020 23:16
Re: Видатки на Верховну Раду зростуть на чверть, - проект...
На самом деле ты просто делегировал свой голосо соседке-пенсионерке или её внуку-студенту которые пошли и выбрали для тебя Верховную Лигу Смеха и Вечерний Квартал министров.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 29 лис, 2020 01:42
Не нужно ставить вилку.
Каждый второй сознательный повторяет мантру, что никому государство ничего не должно, но еще свято верит, что он что-то решает своим голосом для себя в государстве, не понимая, что кроме возможности лично устроить очередному недоумку место под солнцем, Вы ничего уже здесь не решаете.
Black Jack - White Business
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Додано: Нед 29 лис, 2020 02:00
Ты же сам её ставишь говоря что отказавшись от участия в выборах ты что-то поменял: "перестал устраивать комфортную жизнь". Если твой голос ничего не решает то значит твоё неучастие в выборах тоже ничего не решает.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 29 лис, 2020 02:09
Демократия - это власть денежных мешков. При капитализме, деньги купят любого и переголосуют любого. Просто после 1917 года, во многих странах денежные мешки поняли , что государством лучше управлять через подставных лиц, так безопаснее и руки чистые.
Додано: Нед 29 лис, 2020 02:21
А до 1917 они думали иначе? А революция на Гаити случившаяся за почти сотню лет то дого — какие денежные мешки её организовывали?
Пупоцентризм советского образования превратил рядовую революцию в некий краеугольный камень бытия. Но Российская империя как была до того, так и осталась после того.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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