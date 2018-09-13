На платформі Kickstarter запущена кампанія зі збору коштів, необхідних для випуску портативного ультрафіолетового дезинфектора для мобільних гаджетів.
Дивися повний текст Відвідувач залишив ресторану $3 тис. чайових за келих пива.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 лис, 2020 09:59
Відвідувач залишив ресторану $3 тис. чайових за келих пива
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відвідувач залишив ресторану $3 тис. чайових за келих пива.
Додано: Нед 29 лис, 2020 14:26
Re: Відвідувач залишив ресторану $3 тис. чайових за келих пи
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|