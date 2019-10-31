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Пополнить украинскую карту
валютным налом за границей

Пополнить украинскую карту валютным налом за границей
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 19:44

Пополнить украинскую карту валютным налом за границей

Понимаю что вопрос чайника и ответ вроде очевиден, ну а вдруг что-то изменилось?
Посему спрошу.
А есть ли какая-то возможность пребывая закордоном, закинуть $/Евро на валютную карту украинского банка?
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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