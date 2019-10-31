Понимаю что вопрос чайника и ответ вроде очевиден, ну а вдруг что-то изменилось?
Посему спрошу.
А есть ли какая-то возможность пребывая закордоном, закинуть $/Евро на валютную карту украинского банка?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Нед 29 лис, 2020 19:44
Пополнить украинскую карту валютным налом за границей
Понимаю что вопрос чайника и ответ вроде очевиден, ну а вдруг что-то изменилось?
Посему спрошу.
А есть ли какая-то возможность пребывая закордоном, закинуть $/Евро на валютную карту украинского банка?
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
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