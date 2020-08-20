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Як заощадити на опаленні

Як заощадити на опаленні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 20:28

Як заощадити на опаленні

Пропонуємо до обговорення:
З літа 2020 року в Україні запрацював ринок газу.

Дивися повний текст Як заощадити на опаленні.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 20:28

Верховный суд таки ввел запрет на отключение от центрального отопления ... что еще можно сказать ? с одной стороны верно , что бы хитрые умники не грелись за чужой счет от своих соседей снизу сверху и с боку. С другой стороны ... ну надо какой-то компромис . Давайте разных поставщиков тепла в батареии что ли .... Давайте заставим теплоэенерго провезти модернизацию поставить тепловые пункты - то есть автоматизировать подачу тепла, поквартирный учет и еще что либо .... А так монополия и ничего не сделаешь ...
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 11:04

  yama написав:Верховный суд таки ввел запрет на отключение от центрального отопления ... что еще можно сказать ? с одной стороны верно , что бы хитрые умники не грелись за чужой счет от своих соседей снизу сверху и с боку. С другой стороны ... ну надо какой-то компромис . Давайте разных поставщиков тепла в батареии что ли .... Давайте заставим теплоэенерго провезти модернизацию поставить тепловые пункты - то есть автоматизировать подачу тепла, поквартирный учет и еще что либо .... А так монополия и ничего не сделаешь ...

А может давайте ОСББ заставим дома утеплять да местные тепловые пункты ставить?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 15:38

  _hunter написав:
  yama написав:Верховный суд таки ввел запрет на отключение от центрального отопления ... что еще можно сказать ? с одной стороны верно , что бы хитрые умники не грелись за чужой счет от своих соседей снизу сверху и с боку. С другой стороны ... ну надо какой-то компромис . Давайте разных поставщиков тепла в батареии что ли .... Давайте заставим теплоэенерго провезти модернизацию поставить тепловые пункты - то есть автоматизировать подачу тепла, поквартирный учет и еще что либо .... А так монополия и ничего не сделаешь ...

А может давайте ОСББ заставим дома утеплять да местные тепловые пункты ставить?..

- Это котельные на каждый дом?
А как быть, если в городе нет газа?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 11:52

  yama написав:авайте заставим теплоэенерго провезти модернизацию поставить тепловые пункты


Теплоэнерго уже поставило вам тепловые пункты. Элеваторного типа. Каких еще тепловых пунктов вам не хватает? :)
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:02

  summacut написав:
  yama написав:авайте заставим теплоэенерго провезти модернизацию поставить тепловые пункты


Теплоэнерго уже поставило вам тепловые пункты. Элеваторного типа. Каких еще тепловых пунктов вам не хватает? :)

Очевидно же: любых, с помощью которых можно экономить на отоплении. В идеале отопление должно быть "нашарик" :lol:
_hunter
 
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