Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів

Це не вигадки, це норма закона. Обидві операції входять до четвертого критерію: "фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів)". Стаття 20 нового закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
sergey_sryvkin написав:Хто поширює ці вигадки ?.. Якщо хтось десь і спитає про походження, то це коли ви ПРИНОСИТЕ кеш, а не коли забираєте.
Це не вигадки, це норма закона. Обидві операції входять до четвертого критерію: "фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів)". Стаття 20 нового закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20
Якщо ви знімаєте гроші з депозиту, то джерелом походження коштів є, власне, цей банківський депозит. Як можна ОТРИМАТИ кошти з невідомого джерела у банку, мені не дуже зрозуміло. Хіба що вам хтось надішле їх на рахунок, але тоді мають перевіряти транзакцію з надходження цих коштів, а не отримання вами готівки, коли кошти вже зараховано на ваш рахунок.
sergey_sryvkin написав:Хто поширює ці вигадки ?.. Якщо хтось десь і спитає про походження, то це коли ви ПРИНОСИТЕ кеш, а не коли забираєте.
Це не вигадки, це норма закона. Обидві операції входять до четвертого критерію: "фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів)". Стаття 20 нового закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20
Якщо ви знімаєте гроші з депозиту, то джерелом походження коштів є, власне, цей банківський депозит. Як можна ОТРИМАТИ кошти з невідомого джерела у банку, мені не дуже зрозуміло. Хіба що вам хтось надішле їх на рахунок, але тоді мають перевіряти транзакцію з надходження цих коштів, а не отримання вами готівки, коли кошти вже зараховано на ваш рахунок.
Что делать, если деньги на депозит внесли до принятия закона? Причем внесли налом?..