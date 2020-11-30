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Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #123>
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 15:44

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів

Интересно,как сейчас,забирал ли кто, по окончанию депо больше 10000$.т есть больше фонда,кто то писал,что заставляют писать куда деньги пойдут?
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 21:54

Хто поширює ці вигадки ?..

Якщо хтось десь і спитає про походження, то це коли ви ПРИНОСИТЕ кеш, а не коли забираєте.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 01:30

Забыли про депо он лайн,там можно спросить только на выходе.
Востаннє редагувалось shatenerbi в Пон 30 лис, 2020 03:33, всього редагувалось 1 раз.
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 07:32

Це не вигадки, це норма закона. Обидві операції входять до четвертого критерію: "фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів)". Стаття 20 нового закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 08:34

забирал...только в одном банке подписал заявление(стандартное) на возврат вклада (без всяких деталей), забирайте пока есть валюта :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 09:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ничего не надо писать и даже не спрашивали
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 11:13

  Faceless написав:Интересно,как сейчас,забирал ли кто, по окончанию депо больше 10000$.т есть больше фонда,кто то писал,что заставляют писать куда деньги пойдут?


Ничего не надо писать и даже не спрашивали[/quote]

ничего писать не надо, в банке дают подписать заявление на возврат вклада (не везде, но есть такое)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 15:15

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів

  shatenerbi написав:
  sergey_sryvkin написав:Хто поширює ці вигадки ?..

Якщо хтось десь і спитає про походження, то це коли ви ПРИНОСИТЕ кеш, а не коли забираєте.


Забыли про депо он лайн,там можно спросить только на выходе.


Та невже :) А як гроші заводити будете?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 15:20

  vitaliy_berdinskikh написав:
  sergey_sryvkin написав:Хто поширює ці вигадки ?..
Якщо хтось десь і спитає про походження, то це коли ви ПРИНОСИТЕ кеш, а не коли забираєте.

Це не вигадки, це норма закона. Обидві операції входять до четвертого критерію: "фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів)". Стаття 20 нового закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20

Якщо ви знімаєте гроші з депозиту, то джерелом походження коштів є, власне, цей банківський депозит.
Як можна ОТРИМАТИ кошти з невідомого джерела у банку, мені не дуже зрозуміло.
Хіба що вам хтось надішле їх на рахунок, але тоді мають перевіряти транзакцію з надходження цих коштів, а не отримання вами готівки, коли кошти вже зараховано на ваш рахунок.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 15:42

  sergey_sryvkin написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  sergey_sryvkin написав:Хто поширює ці вигадки ?..
Якщо хтось десь і спитає про походження, то це коли ви ПРИНОСИТЕ кеш, а не коли забираєте.

Це не вигадки, це норма закона. Обидві операції входять до четвертого критерію: "фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів)". Стаття 20 нового закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20

Якщо ви знімаєте гроші з депозиту, то джерелом походження коштів є, власне, цей банківський депозит.
Як можна ОТРИМАТИ кошти з невідомого джерела у банку, мені не дуже зрозуміло.
Хіба що вам хтось надішле їх на рахунок, але тоді мають перевіряти транзакцію з надходження цих коштів, а не отримання вами готівки, коли кошти вже зараховано на ваш рахунок.

Что делать, если деньги на депозит внесли до принятия закона? Причем внесли налом?..
_hunter
 
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