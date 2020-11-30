Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів

_hunter написав:Вы сообщение, с которым спорите, читали, хоть?.. -- речь идет о заполнении опросника. Точка.
Мова йшла про можливі проблеми з виносом валюти з банку, натякали, що можуть не віддати без якихось там довідок. То це неправда, віддадуть без будь-яких "апросніков".
Опитувальний лист можуть запропонувати заповнити, коли ви будете КЛАСТИ гроші на рахунок. І джерелом походження там можна просто зазначити "власні кошти".
неверно. Буквально в августе снимал в "УкрСибе" долл - попросили заявление, на какие цели. Никаких утверждённых форм, рукописное заявление в свободной форме. Информацию, естественно, никто не проверял и не собирался - абы бумажка в деле лежала.
juristkostya написав:неверно. Буквально в августе снимал в "УкрСибе" долл - попросили заявление, на какие цели. Никаких утверждённых форм, рукописное заявление в свободной форме. Информацию, естественно, никто не проверял и не собирался - абы бумажка в деле лежала.
И шо, с таким ником заполняли незаконную бумажку?
а кто мне заплатит за мою личную тягомотину с банком?
juristkostya написав:неверно. Буквально в августе снимал в "УкрСибе" долл - попросили заявление, на какие цели. Никаких утверждённых форм, рукописное заявление в свободной форме. Информацию, естественно, никто не проверял и не собирался - абы бумажка в деле лежала.
И шо, с таким ником заполняли незаконную бумажку?
а кто мне заплатит за мою личную тягомотину с банком?
И сумму указывали? Как расписка взаймы у банка, не иначе.
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