RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
З 1 січня в Україні діятиме
єдина форма квитків для всіх...

З 1 січня в Україні діятиме єдина форма квитків для всіх...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 19:36

З 1 січня в Україні діятиме єдина форма квитків для всіх...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні затвердили єдину форму квитків для всіх видів громадського транспорту. Зміни набувають чинності з 1 січня 2026 року.

Дивися повний текст
З 1 січня в Україні діятиме єдина форма квитків для всіх видів громадського транспорту
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100526
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 19:37

Тепер поясніть: для чого пророблено цю довгу роботу?
comandrijko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 01.08.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 20:55

Хіба ще є квитки? В Києві давно без картки не розрахуєшся.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22729
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1678 раз.
Подякували: 2371 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 21:47

  hxbbgaf написав:Хіба ще є квитки? В Києві давно без картки не розрахуєшся.

буде з ФІО, біометрією і фото
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40852
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1611 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 22:03

  hxbbgaf написав:Хіба ще є квитки? В Києві давно без картки не розрахуєшся.


так универсальные талоны с QR-кодом (для всего городского транспорта) продают в терминалах метро, фуникулера и скоростного трамвая (электричками не пользуюсь, не знаю) со сроком действия 2 недели. При продаже - терминал просит уже ввести и свои ФИО (полностью).
Миша-клиент
 
Повідомлень: 849
З нами з: 02.11.08
Подякував: 33 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
 
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За сім років кількість пенсіонерів в Україні зменшилася...
R2 » П'ят 19 вер, 2025 14:21
2 138
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 вер, 2025 16:10
Hotab
Реформа правил оренди житла в Україні: що зміниться
R2 » Чет 18 вер, 2025 07:38
3 216
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 вер, 2025 09:18
UA
У Раді пояснили, чому в Україні більшість громадян... 1, 2
R2 » Вів 16 вер, 2025 13:19
13 1280
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 вер, 2025 23:06
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.