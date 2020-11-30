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Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:52

  juristkostya написав:
  sergey_sryvkin написав:
  _hunter написав:Вы сообщение, с которым спорите, читали, хоть?.. -- речь идет о заполнении опросника. Точка.


Мова йшла про можливі проблеми з виносом валюти з банку, натякали, що можуть не віддати без якихось там довідок.
То це неправда, віддадуть без будь-яких "апросніков".

Опитувальний лист можуть запропонувати заповнити, коли ви будете КЛАСТИ гроші на рахунок. І джерелом походження там можна просто зазначити "власні кошти".

неверно.
Буквально в августе снимал в "УкрСибе" долл - попросили заявление, на какие цели.
Никаких утверждённых форм, рукописное заявление в свободной форме.
Информацию, естественно, никто не проверял и не собирался - абы бумажка в деле лежала.

И шо, с таким ником заполняли незаконную бумажку? :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:55

  Zebra написав:И шо, с таким ником заполняли незаконную бумажку? :shock:

Реально смешно стало!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:04

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vitaliian написав:я вас удивлю но красть деньги вкладчиков не разрешено даже самому крутому финмониторингу,

А разве обсуждается кража денег?


банк не собирается украсть ваши деньги, просто в сложной обстановке банк любым способом пытается хоть на короткое время задержать выдачу налички
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:05

  Zebra написав:
  juristkostya написав:неверно.
Буквально в августе снимал в "УкрСибе" долл - попросили заявление, на какие цели.
Никаких утверждённых форм, рукописное заявление в свободной форме.
Информацию, естественно, никто не проверял и не собирался - абы бумажка в деле лежала.

И шо, с таким ником заполняли незаконную бумажку? :shock:

а кто мне заплатит за мою личную тягомотину с банком?
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:16

  juristkostya написав:
  Zebra написав:
  juristkostya написав:неверно.
Буквально в августе снимал в "УкрСибе" долл - попросили заявление, на какие цели.
Никаких утверждённых форм, рукописное заявление в свободной форме.
Информацию, естественно, никто не проверял и не собирался - абы бумажка в деле лежала.

И шо, с таким ником заполняли незаконную бумажку? :shock:

а кто мне заплатит за мою личную тягомотину с банком?

И сумму указывали?
Как расписка взаймы у банка, не иначе. :mrgreen:
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